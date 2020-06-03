НАБУ завершило следствие по делу Гладковского и Павловского

03.06.2020 13:45

Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро завершило следствие по делу бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и экс-заместителя министра обороны Игоря Павловского.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Расследование по подозрению бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны в причинении 17,44 млн грн ущерба государству завершено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемым открыто материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Следствие установило, что экс-заместитель министра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря СНБО в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам. Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", которое входит в группу связанных компаний Корпорации "Богдан" — доли в уставном капитале как прямо, так и опосредованно принадлежали должностному лицу СНБО и его близким лицам.

На стадии формирования государственного оборонного заказа на 2017-2019 гг. к грузовым автомобилям, которые планировали закупить за счет госбюджета для нужд армии, правительство выдвинуло ряд требований. Среди прочего, речь шла об уровне локализации (объем работ по созданию транспортного средства непосредственно в Украине с целью поддержания отечественного производителя) должен был составить не менее 60%. Однако на тот момент указанные автомобили не соответствовали этим требованиям, имея уровень локализации всего в 10%, отмечают в НАБУ.

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Впоследствии, как отмечают в Бюро, в результате лоббистских действий требования к локализации уменьшили до 20%. Несмотря на тот факт, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ, однако при условии доведения уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет. Компания на эти условия согласилась. Однако, как впоследствии установило следствие, соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно переложила на бюджет, что впоследствии подтвердили привлеченные специалисты Государственной аудиторской службы в ходе проверки.

Отмечается, что контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату и фиксировал невозможность пересмотра цены и граничность определенных контрактом статей калькуляции. Тем не менее, вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица департамента Минобороны, ответственные за эту закупку, ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны.

"В результате поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 млн грн, что подтверждено заключениями Госаудитслужбы и экспертизы", — заявляют в НАБУ.

Как сообщалось, в октябре 2019 года о подозрении в злоупотреблении служебным положением было сообщено уже бывшему первому заместителю секретаря СНБО.

В апреле 2020 года круг подозреваемых пополнили экс-заместитель министра обороны и директор одного из департаментов Минобороны.

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В мае 2020 года экс-должностному лицу СНБО сообщили об изменении подозрения из-за установления фактов внесения недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Следствие установило, что экс-должностное лицо не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно. Речь идет о доходах в размере 54 тыс. долл. (за 2016 год), 63 тыс. долл. (за 2017 год) и 47,5 тыс. долл. (за 2018 год).

Бывший заместитель министра обороны является обвиняемым по другому делу — по факту хищения более 58 млн грн при закупке топлива для нужд Министерства обороны.

По материалам: ukrinform.ru