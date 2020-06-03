Неизвестные взломали сайт фонда "Таблеточки"

03.06.2020 11:09

Укринформ

Во вторник вечером неизвестные взломали сайт благотворительного фонда «Таблеточки», сейчас он отключен от хостинга, чтобы защитить данные пользователей, идет работа над восстановлением сайта.

Об этом сообщила в Facebook основательница фонда Ольга Кудиненко.

«Вчера вечером взломали сайт фонда «Таблеточки». Как только мы заметили проблему, моментально отключили сайт от хостинга, чтобы защитить данные сотен тысяч наших благотворителей. Это произошло в 21.30. Мы отреагировали в 22.50», — сообщила она.

По словам Кудиненко, технические партнеры фонда сейчас работают над выяснением того, как именно злоумышленники взломали сайт; к чему именно они получили доступ; что именно они сделали (скопировали данные, загрузили что-то и т.п.) и в каких объёмах.

«Мы будем информировать всех, как только у нас появятся ответы. Технические партнеры фонда работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить работу сайта в полном объеме. Сайты фонда сейчас не работают. Мы их отключили, чтобы защитить пользователей», — добавила основательница фонда.

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По ее словам, на данный момент уже удалось найти вредоносный код и получить реестр всех изменений и операций, произошедших на сайте в период угрозы, работа продолжается.

«Наш сайт помогает собирать миллионы гривень на помощь детям, за что мы вам невероятно благодарны. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы с каждым днем оправдывать ваше доверие и защищать вашу информацию. И очень надеемся, что этот инцидент не остановит никого от того, чтобы и дальше помогать детям. Эта атака на нас — это атака и на онкобольных детей. Мы понимаем всю серьезность ситуации и приложим все усилия, чтобы устранить все технические уязвимости и поднять защиту сайта и данных на еще более высокий уровень», — подытожила Кудиненко.

По материалам: ukrinform.ru