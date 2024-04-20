О том, что за массированной атакой дронов-камикадзе на восемь регионов РФ стоят Служба безопасности Украины, Главное управления разведки Минобороны и Силы спецопераций ВСУ, — именно бойцы данных структур провели совместную «акцию» против государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на источники «Укринформа».

Как стало известно от украинских спецслужб, «прилеты» десятков украинских БПЛА фиксировались беспилотников в Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и даже Московской областях: в результате поражены, как минимум, три электроподстанции и база хранения горючего, — на этих объектах вспыхнули масштабные пожары.

Следует отметить, что удар Украины был нацелен на энергетическую инфраструктуру, напитывающую электричеством ряд объектов военно-промышленного комплекса РФ: в результате ударов, в некоторых районах ощущались проблемы со «светом» и водоснабжением.

Ранее мы писали о том, что губернатор Смоленской области жаловался на «бавовну» после удара БПЛА по энергообъекту.