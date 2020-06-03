Один день с бригадой "скорой помощи"

Фоторепортаж

03.06.2020 17:19

Укринформ

Ежедневно в Ужгороде на дежурство заступают 9 бригад станции экстренной медицинской помощи

Их по старинке все называют "Скорая помощь". Их зовут, когда уже очень плохо. В Ужгороде это бывает и по полторы сотни раз в сутки.

И не обязательно в бригаде есть крепкие мужчины. Так, врач Кристина Ришко и фельдшер Марианна Мишанич работают в одной бригаде. Спрашиваю: "А если пациент весит 120 кг?" Смеются: "Бывает и такое, а, бывает, и ГСЧС приходит на помощь".

На вызовах они работают, как и большинство врачей, спокойно и слаженно. Такое впечатление, что понимают друг друга даже без слов. А в глазах видно искреннее небезразличие к больному.

Врач с тридцатилетним стажем на "скорой" Мария Славик на вопрос "Что самое сложное в работе?" отвечает: "Капризные пациенты. Хотя… к запаху крови на раскаленном асфальте на месте ДТП невозможно привыкнуть".

Фельдшер Николай Головчак спешит на вызов

Фельдшер Николай Головчак (слева) и врач Андрей Семедий забегают в подъезд. Порой важна каждая минута

Водитель Эдуард Иванов (слева) и фельдшер Иван Куцин в гараже на "перекуре" с утренним кофе. У ужгородских медиков "скорой" дежурство всегда начинается с кофе, но этот кофе был уже после вызова

Фельдшер Иван Куцин по дороге на вызов

Больного с подозрением на перелом ноги везут в травмпункт

Работники экстренной медицинской помощи перекладывают больного на носилки в травмпункте

Фельдшер Николай Головчак и врач Андрей Семедий одеваются перед выездом на вызов к больному с подозрением на Covid-19

Фельдшер Николай Головчак — в полной экипировке

Врач Андрей Семедий

Врач Кристина Ришко (справа) и фельдшер Марианна Мишанич

Врач Кристина Ришко общается с родственниками больного

Фельдшер Марианна Мишанич

Дезинфекция после контакта с больными

Врач Мария Славик и фельдшер Мирослав Семйон

Врач Мария Славик

Работник экстренной медицинской помощи на кухне станции

Врач Людмила Когут

Врач Людмила Когут и младший медбрат Ростислав Грошик помогают пожилой женщине пройти в приемное отделение

Фельдшер Иван Ганич

Фото: Сергей Гудак, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru