Один день с бригадой «скорой помощи»
Один день с бригадой "скорой помощи"
Фоторепортаж
03.06.2020 17:19
Укринформ
Ежедневно в Ужгороде на дежурство заступают 9 бригад станции экстренной медицинской помощи
Их по старинке все называют "Скорая помощь". Их зовут, когда уже очень плохо. В Ужгороде это бывает и по полторы сотни раз в сутки.
И не обязательно в бригаде есть крепкие мужчины. Так, врач Кристина Ришко и фельдшер Марианна Мишанич работают в одной бригаде. Спрашиваю: "А если пациент весит 120 кг?" Смеются: "Бывает и такое, а, бывает, и ГСЧС приходит на помощь".
На вызовах они работают, как и большинство врачей, спокойно и слаженно. Такое впечатление, что понимают друг друга даже без слов. А в глазах видно искреннее небезразличие к больному.
Врач с тридцатилетним стажем на "скорой" Мария Славик на вопрос "Что самое сложное в работе?" отвечает: "Капризные пациенты. Хотя… к запаху крови на раскаленном асфальте на месте ДТП невозможно привыкнуть".
Фельдшер Николай Головчак спешит на вызов
Фельдшер Николай Головчак (слева) и врач Андрей Семедий забегают в подъезд. Порой важна каждая минута
Водитель Эдуард Иванов (слева) и фельдшер Иван Куцин в гараже на "перекуре" с утренним кофе. У ужгородских медиков "скорой" дежурство всегда начинается с кофе, но этот кофе был уже после вызова
Фельдшер Иван Куцин по дороге на вызов
Больного с подозрением на перелом ноги везут в травмпункт
Работники экстренной медицинской помощи перекладывают больного на носилки в травмпункте
Фельдшер Николай Головчак и врач Андрей Семедий одеваются перед выездом на вызов к больному с подозрением на Covid-19
Фельдшер Николай Головчак — в полной экипировке
Врач Андрей Семедий
Врач Кристина Ришко (справа) и фельдшер Марианна Мишанич
Врач Кристина Ришко общается с родственниками больного
Фельдшер Марианна Мишанич
Дезинфекция после контакта с больными
Врач Мария Славик и фельдшер Мирослав Семйон
Врач Мария Славик
Работник экстренной медицинской помощи на кухне станции
Врач Людмила Когут
Врач Людмила Когут и младший медбрат Ростислав Грошик помогают пожилой женщине пройти в приемное отделение
Фельдшер Иван Ганич
Фото: Сергей Гудак, Укринформ
По материалам: ukrinform.ru