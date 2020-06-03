Отбор в НСЗУ: депутат Рады пыталась провести трансляцию собеседований в Facebook

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02.06.2020 22:59

Укринформ

Народный депутат от партии “Голос” Ольга Стефанишина пыталась провести прямую трансляцию с процедуры собеседования кандидатов на должность главы Нацслужбы здоровья, которую в онлайн-режиме из Минздрава проводил министр Максим Степанов.

Соответствующую информацию Стефанишина разместила в Facebook.

“По сути сегодня собеседования проводятся в ручном режиме, конкурсом это назвать никак нельзя. Господин Степанов просто проводит собеседование участников, которые хотят возглавить эту службу, и решает, кого он выберет себе в партнеры по сути управления всем бюджетом отрасли. Это почти 100 млрд грн, которые выделяются на систему здравоохранения”, — отметила Стефанишина.

По ее словам, к наблюдению за собеседованиями не допустили ни общественные и международные организации, ни СМИ.

В то же время Максим Степанов на одном из видео, обнародованных Стефанишиной, указал, что попытка заснять процесс собеседования является “дискриминацией кандидатов”, поскольку другие могут узнать вопросы, которые ставились в ходе собеседования.

“Таким образом вы искажаете само проведение конкурса. Вы не можете это делать, потому что вы ставить дискриминационные условия к кандидату, с которым мы проводим собеседование. Поэтому я прошу вас удалить запись”, — заявил Степанов.

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Народный депутат попросила документ, который подтверждает запрет проводить трансляцию этого процесса. Глава Минздрава прервал общение с одним из кандидатов и заявил, что Стефанишина пытается сорвать проведение собеседований. Он также сообщил, что все записи собеседований будут выложены в открытый доступ.

Впоследствии народный депутат покинула помещение Минздрава, и видеособеседования с кандидатами были продолжены.

Как сообщал Укринформ, в январе 2020 года был проведен конкурс на должность главы Национальной службы здоровья, финалистами конкурсного отбора стали вр.и.о. руководителя НСЗУ Оксана Мовчан, заместитель главы этой службы Наталья Рябцева, глава одного из департаментов Андрей Виленский.

После собеседования с Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы они должны были пройти собеседование с министром здравоохранения.

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20 мая Максим Степанов заявил, что отклонил все кандидатуры на должность главы НСЗУ.

22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность председателя НСЗУ. Срок подачи документов продолжался до 27 мая.

2 июня Степанов сообщил, что проведет в течение дня собеседования с кандидатами, которых отобрала кадровая служба.

Также трансляция собеседований нескольких кандидатов на должность главы НСЗУ была организована — с их согласия — в помещении Национальной службы здоровья.

По материалам: ukrinform.ru