ПЦУ поблагодарила Кабмин за смягчение карантина и пригласила верующих в храмы

03.06.2020 22:43

Укринформ

Православная церковь Украины выразила признательность Кабинету министров за смягчение карантина для религиозных организаций и пригласила верующих в храмы, но с соблюдением противоэпидемических мер.

Об этом сообщает ПЦУ в Facebook.

"Выражаем признательность Кабинету министров за то, что он учел основные предложения Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и, в частности, обращение предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания относительно внедрения такого подхода к организации религиозных мероприятий во время адаптивного карантина, который обеспечит баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения", — говорится в сообщении.

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В ПЦУ отметили, что с радостью ждут верующих в храмах на богослужениях, но попросили сознательно и ответственно отнестись к ситуации с распространением опасной болезни и в дальнейшем руководствоваться рассудительностью, любовью и уважением, беспокоясь о здоровье собственном и своих ближних.

Как сообщалось, во время заседания правительства 3 июня было принято решение о дальнейшем постепенном снятии карантинных ограничений.

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В частности, согласно изменениям, с 5 июня разрешается проведение религиозных мероприятий, а также богослужений под открытым небом, при условии соблюдения физической дистанции между присутствующими минимум в полтора метра, а также пребывания не более одного человека на 5 квадратных метров площади здания, если религиозное мероприятие проводится в помещении. Кроме этого, лицам старше 60 лет разрешено не соблюдать обязательств по самоизоляции.

По материалам: ukrinform.ru