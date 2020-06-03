Превышение скорости: у Авакова хотят лишать прав злостных нарушителей

03.06.2020 16:03

Укринформ

Министерство внутренних дел планирует внести в парламент законопроект, предусматривающий лишение водительских прав за частые нарушения разрешенного скоростного режима.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы планируем внести в Верховную Раду законопроект, которым граждане, постоянно превышающие скорость, не только платили бы штрафы, потому что для тех, кто зарабатывает большие деньги, штрафы в 255 гривень или 510 — это не такие уж и большие деньги. Но если бы накапливались штрафы, например, более чем 10-15 за месяц, то у такого лица должны были бы отбираться права и чтобы оно повторно сдавало экзамен», — сказал Геращенко.

Он сообщил, что за 2 дня работы системы фотовидефиксации нарушений ПДД уже есть рекордсмен, который за 2 дня 14 раз превысил разрешенную скорость, еще один человек превысил скорость 13 раз, 3 человека — по 11 раз.

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«Вот для таких лиц, мы считаем, если они получат сообщение о штрафе и если мы увидим, что эти номера продолжают нарушать ПДД, презирать общество — для таких и будет закон, по которому они будут лишены права управления и вынуждены будут пересдавать экзамен на право вождения», — резюмировал Геращенко.

Как сообщалось, 1 июня в Киеве и Киевской области начала работать система автоматической фотовидеофиксации нарушений дорожного движения.

Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжкими последствиями.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров в среду сообщил, что МВД Украины запустило мобильное приложение, которое позволяет гражданам проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.

По материалам: ukrinform.ru