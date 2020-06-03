Прогноз погоды на 3 июня 2020 года: на Украину снова обрушится непогода

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 3 июня погода в Украине ожидается по-прежнему прохладная и дождливая.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

В среду 3 июня в Украине будет прохладно и дождливо. Почти во всех областях ожидаются дожди.

Средняя температура воздуха — +3…+19 градусов.

«Циклон прочно осел в Украине. Его центр 3 июня будет находиться над западными областями», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Прояснения возможны в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и в Запорожье.

Ветер южный, со скоростью 3–10 метров в секунду.

Ночи еще будут холодные с температурой +5…+9 градусов, в северных и восточных областях – до +12 градусов.

Днем теплее всего будет на Востоке и в Днепропетровской области +19…+22 градусов. Холоднее всего – в западных областях. Там столбики термометров не поднимутся выше +12…+15 градусов. На остальной территории Украины ожидается температура в пределах +13…+19 градусов.

В Киеве во второй половине дня 3 июня возможен дождь. Воздух прогреется до +18 градусов.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на июнь 2020 года.