Родителям дали "карантинные" советы относительно детсадов

03.06.2020 18:54

Укринформ

Центр общественного здоровья обнародовал рекомендации по посещению детских садов в условиях пандемии COVID-19.

Советы обнародованы в Facebook Центра общественного здоровья.

"Приводя и забирая ребенка, родители должны использовать защитную маску и соблюдать физическое дистанцирование (не менее одного метра) с другими людьми. Не следует позволять ребенку брать с собой в садик игрушки из дома и забирать игрушки из садика домой", — говорится в рекомендациях .

В Центре общественного здоровья отметили, что в детских садах должны соблюдают требования постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 21.05.2020 № 25 «Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) ».

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Отмечается, что в случае, если дома у ребенка появились респираторные симптомы (кашель, насморк, боль в горле), даже если они едва выражены, не следует вести малыша в садик.

"Иначе вы подвергнете опасности воспитателей, других детей и их семьи. В случае респираторных симптомов у ребенка обязательно обратитесь к семейному врачу или педиатру", — отмечают в ЦОЗ.

Также при использовании антисептиков для рук следует обращать внимание, с какого возраста, по инструкции производителя, этим средством может пользоваться ребенок.

"Именно родители должны быть примером для ребенка в соблюдении правил физического дистанцирования, гигиены рук, респираторной гигиены и этикета кашля", — говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, с 25 мая в Украине разрешено возобновить работу детских садов.

По материалам: ukrinform.ru