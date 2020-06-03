Россия пытается уменьшить значение союза Пилсудского и Петлюры — польский историк

03.06.2020 18:41

Укринформ

Россия всячески пытается уменьшить значение союза Украинской Народной Республики и Второй Речи Посполитой в 1920 году в войне против большевиков и поссорить украинцев и поляков.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал польский историк профессор Мирослав Шумило.

"Эти действия больше похожи на какую-то организованную акцию. Думаю, скорее речь идет о намерении уменьшить роль армии УНР и союза Пилсудского — Петлюры с целью поссорить поляков и украинцев, отодвинуть украинский вопрос в этой войне на задний план", — отметил Шумило.

Он привел свежий пример с публикацией на официальной странице Института национальной памяти Польши в Facebоok информации о переводе на польский язык книги украинского историка Руккаса «Вместе с польским войском» о совместных действиях против большевиков в 1920 году. По его словам, в комментариях под этим постом сразу появилась волна хейта, разных постов о том, что никогда не было ни одного польско-украинского союза, это какая-то ерунда, и украинцы и поляки постоянно враждовали между собой.

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"Мы начали проверять все эти сообщения, и выяснилось, что многие из них сделаны из фейковых аккаунтов и это организованная акция российских троллей", — заявил Шумило.

Он назвал "пропагандой" появление утверждений россиян о том, что роль союза Пилсудского — Петлюры в польско-большевистской войне преувеличена, а «белые» россияне воевали против большевиков даже активнее, чем украинцы.

"Участие «белых» в войне с большевиками, по сравнению с украинской армией, было незначительным", — подчеркнул польский историк.

По материалам: ukrinform.ru