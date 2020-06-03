Румыния определилась, кого будет пускать из Украины через границу

Общество
Таисия Слепцова0

Румыния определилась, кого будет пускать из Украины через границу

Румыния определилась, кого будет пускать из Украины через границу

03.06.2020 15:15

Укринформ

Румыния пока не открыла для украинцев дополнительные пункты пропуска на границе.

Об этом сообщил корреспонденту Укринформа пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, отвечая на вопрос, кто может попасть в Румынию и открыла ли эта страна свои границы.

"Дополнительно не открыла. Сейчас действуют два пункта пропуска в Закарпатской области: "Дьяково — Халмеу"; в Черновицкой области: "Порубное — Сирет", — сказал он.

Для информирования граждан относительно пересечения границы с Румынией ГПСУ обнародовала информацию румынской стороны о том, кто сейчас может попасть на территорию Румынии.

На территорию Румынии могут попасть, в частности, лица:

  • имеющие долгосрочную визу, разрешение на пребывание или документ-эквивалент разрешения на пребывание, выданный компетентными органами, или другой документ, выданный компетентными органами других государств в соответствии с законодательством Европейского Союза;
  • лица, которые путешествуют с целью работы и могут подтвердить это специальной визой, разрешением на пребывание или другим эквивалентным документом. Лица, путешествующие транзитом, пассажиры, путешествующие в соответствии со специальным приказом или мандатом.

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Как сообщалось, 20 мая Кабинет министров Украины разрешил работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.

Пограничное ведомство Словацкой Республики возобновило работу двух пунктов пропуска с Украиной и Молдовой.

Венгрия также планировала возобновить работу дополнительных пунктов пропуска, но пока отложила это решение.

Румыния и Польша пока рассматривают вопрос открытия дополнительных КПВВ.

По материалам: ukrinform.ru


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