Румыния определилась, кого будет пускать из Украины через границу

03.06.2020 15:15

Укринформ

Румыния пока не открыла для украинцев дополнительные пункты пропуска на границе.

Об этом сообщил корреспонденту Укринформа пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, отвечая на вопрос, кто может попасть в Румынию и открыла ли эта страна свои границы.

"Дополнительно не открыла. Сейчас действуют два пункта пропуска в Закарпатской области: "Дьяково — Халмеу"; в Черновицкой области: "Порубное — Сирет", — сказал он.

Для информирования граждан относительно пересечения границы с Румынией ГПСУ обнародовала информацию румынской стороны о том, кто сейчас может попасть на территорию Румынии.

На территорию Румынии могут попасть, в частности, лица:

имеющие долгосрочную визу, разрешение на пребывание или документ-эквивалент разрешения на пребывание, выданный компетентными органами, или другой документ, выданный компетентными органами других государств в соответствии с законодательством Европейского Союза;

лица, которые путешествуют с целью работы и могут подтвердить это специальной визой, разрешением на пребывание или другим эквивалентным документом. Лица, путешествующие транзитом, пассажиры, путешествующие в соответствии со специальным приказом или мандатом.

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Как сообщалось, 20 мая Кабинет министров Украины разрешил работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.

Пограничное ведомство Словацкой Республики возобновило работу двух пунктов пропуска с Украиной и Молдовой.

Венгрия также планировала возобновить работу дополнительных пунктов пропуска, но пока отложила это решение.

Румыния и Польша пока рассматривают вопрос открытия дополнительных КПВВ.

По материалам: ukrinform.ru