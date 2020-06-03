Степанов говорит, что летнее тепло может замедлить распространение COVID-19

03.06.2020 18:19

Укринформ

Благодаря летней погоде темпы распространения COVID-19 могут замедлиться, но решение о карантине будет приниматься с учетом текущих условий.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Согласно видению наших специалистов, сухая теплая погода должна сокращать циркуляцию вируса, и у нас может быть снижение соответственно инфицирования и снижение заболеваемости COVID-19", — сказал Степанов.

Впрочем, по его словам, решения о карантине будут приниматься исключительно с учетом текущего состояние дел.

"В отношении карантина мы будем определяться исключительно в тех условиях, в которых мы будем жить, условно говоря, через месяц, какая будет заболеваемость, что будет с показателями, которые введены в стране. Мы живем сейчас в условиях адаптивного карантина, и как вы можете видеть, все решения, которые принимаются правительством страны, все сбалансированы, аргументированы и понятны", — подчеркнул министр.

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Как сообщал Укринформ, правительство внесло изменения в постановление № 392, которым с 5 июня разрешается работа ресторанов, заведений общественного питания, проведение религиозных мероприятий при условии соблюдения социальной дистанции, а также отменяется требование для граждан в возрасте от 60 лет о самоизоляции.

По материалам: ukrinform.ru