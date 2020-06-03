Степанов рассказал, на что пошли 2,9 миллиарда из "коронавирусного" фонда

03.06.2020 19:49

Укринформ

Из фонда борьбы с COVID-19 деньги выделялись на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты, оборудования для лабораторных центров и повышение зарплат работникам лабораторных центров Минздрава.

Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Всего Кабинетом министров было принято несколько постановлений, которые были поданы Минздравом, первое это на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, сумма порядка 100 млн грн. Также постановление по обеспечению средствами индивидуальной защиты, о повышении заработной платы работникам лабораторных центров, закупке дополнительного оборудования для лабораторных центров, сумма составляет 2,9 млрд грн", — сказал Степанов.

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Он отметил, что эти деньги уже распределены, процесс закупок проводит ГП "Медицинские закупки". По словам Степанова, в случае, если после закупки необходимого количества определенных позиций денежные средства останутся, они могут быть возвращены в бюджет. Впрочем, по его мнению, сэкономленные деньги можно использовать для дополнительных закупок средств индивидуальной защиты, учитывая их дефицит.

"Я думаю, что мы можем рассчитывать на закупку дополнительных средств индивидуальной защиты, потому что мы видим в каких условиях находится страна. И уверен, что запасы должны быть, сейчас все понимают, что надо создавать необходимые остатки в наших больницах", — сказал Степанов.

Фонд борьбы с коронавирусом создан на период действия карантина и в течение 30 дней со дня отмены карантина. Общая сумма фонда составляет 64,7 млрд грн. Эти денежные средства предлагается направлять на закупку товаров, работ и услуг, включая закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения; на дополнительные выплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно привлеченных к мероприятиям по ликвидации COVID-19.

Кроме того, деньги можно использовать на доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения, на период борьбы с распространением болезни, а также на предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения COVID-19.

В рамках этого фонда предполагается разовая денежная помощь членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от COVID-19, а также предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины.

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Деньги могут быть направлены на финансовую помощь Фонду социального страхования и Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, или пополнение резервного фонда государственного бюджета.

Как сообщал Укринформ, на следующем заседании правительства будет рассмотрен вопрос выделения средств из фонда по борьбе с COVID-19 для Фонда социального страхования для осуществления страховых выплат медработникам согласно ст. 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

В Украине по состоянию на 3 июня лабораторно подтверждено 24 823 случая COVID-19, в частности 483 за минувшие сутки, умерло 735 человек, вылечились 10 440.

По материалам: ukrinform.ru