Суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко 5 июня – активисты

03.06.2020 18:51

Укринформ

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию по заключению подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко («Риффмастера») 5 июня.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе Free Riff.

«Рассмотрение дела о заключении Андрея Антоненко в Киевском апелляционном суде (улица Соломенская, 2А), назначено на 9 часов 15 мин. на пятницу, 5 июня. Судья-докладчик Масенко Денис Евгеньевич», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

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25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек менее чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

По материалам: ukrinform.ru