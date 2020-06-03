Три дня автофиксации нарушений ПДД: «шумахеров» реально стало меньше

Аналитика

03.06.2020 23:33

Укринформ

Кто-то прибегает к «хитростям» — какие-то нанопленки клеит на номера… Но статистика вещь упрямая — многие из водителей уже не рискуют гонять

Первые 2400 админпостановлений (так называемые «письма счастья») о нарушении скоростного режима — результат системы автоматической фиксации нарушений ПДД — отправились из Нацполиции в Укрпочту. Вскоре их получат сами нарушители. За первые же 8 минут работы 45 видеокамер, включенных в полночь 1 июня в Киеве и области, зафиксировали 262 нарушения скоростного режима. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, в течение первых суток работы системы в столице зафиксировали 35762 нарушения ПДД. Пока обрабатывают только случаи превышения скорости, потому что это самый большой риск для жизни и здоровья всех — водителей, пассажиров, пешеходов. Долгожданная автофиксация скорости — важная мера в борьбе против дорожной смертности (Украина здесь, к сожалению, в европейских лидерах). Но несмотря на это, некоторые из водителей упорно считают, что происходит наступление на их гражданские свободы. Не иначе. Даже обращение к страшной отечественной статистике и строгой европейской практике не помогает. Что ж, если некоторые украинцы привыкли к «воле» на дорогах и безнаказанности за нарушения, то придется отвыкать — еще немного и автофиксация заработает на полную.

Кто тут «шумахеры»? Выходи!

Вероятно, ничто так в последнее время не подрывало социальные сети в украинском сегменте, как введение в стране автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. 1 июня на дорогах Украины заработали несколько десятков специальных камер (20 из них в Киеве и 25 в Киевской области, до конца 2020 года планируют поставить еще 220 таких камер по всей Украине). В случае выявления правонарушения, камеры фиксируют и передают данные в специальный Аналитический центр безопасности дорожного движения. Оттуда нарушителям ПДД теперь будут приходить письма с уведомлением о нарушении, с электронной подписью инспектора полиции и QR кодом, по которому можно посмотреть видеофайл с местом и временем совершения нарушения и уплатить штраф. Оплата в течение 10 дней дает скидку в 50% (сейчас 255 грн), после этого срока придется заплатить полную сумму. А с неплательщиков штрафы будут взиматься через исполнительную службу.

На первых этапах будет фиксироваться только превышение скорости. Позже и другие нарушения: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение двойной разделительной линии, движение по полосе для общественного транспорта.

В МВД разъяснили, что водители могут зарегистрироваться в электронном кабинете на сайте Главного сервисного центра МВД и внести информацию о фактическом ответственном пользователе автомобиля (кроме владельца), чтобы письма о нарушении ПДД присылали именно ему. Если кто-то надеется, что сможет избежать наказания, прячась от штрафов, например, по фактическому месту проживания, отличному от «прописки», или же с иностранной регистрацией автомобиля, то долго это не останется незамеченным. Первый же выезд за границу или проверка на дороге обнаружит должника по соответствующему «стоп-листу».

На сегодня страна уже знает первых своих «героев»-автогонщикив. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Facebook номера автомобилей «шумахеров», которые ездили по украинским дорогам со скоростью более 170 и более километров в час (такая скорость — как минимум косвенное свидетельство прогресса в дорожном строительстве последних лет. — Авт.). «Публикую список потенциальных убийц на дороге. Тех водителей, кто 2 июня позволил себе ездить со скоростью более 170 километров в час. Уважая персональные данные владельцев транспортных средств, мы оставили только две из четырех букв и цифры их номерных знаков», — написал заместитель министра.

Он обратился ко всем гражданам с призывом присмотреться к номерам и в случае совпадений пристыдить своих близких, знакомых, соседей за опасную езду на «шестой космической» скорости. Вот "лидеры гонки" в Киеве 2 июня: Mercedes, который двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW, проехал три камеры подряд со скоростью 200 км/ч (в МВД говорят, этот «пилот болида» получит тройной штраф. — Авт.).

И все-таки они ездят медленнее!

По данным, которые опубликовал Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины, количество случаев превышения скорости дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, уже на второй день работы камер существенно снизилась. «С начала суток 1 июня, по состоянию на 9:00 утра, число нарушений превышение скорости, зафиксированных в автоматическом режиме, составило 17 477 случаев.

Сегодня же имеем несколько иную картину — с начала суток 2 июня, по состоянию на 9:00 утра, число таких случаев составило 10 469. «Вот вам и неоспоримый факт дисциплинированности водителей в статистических данных и превентивного эффекта», — не сдерживал радости Алексей Белошицкий.

По собственным водительским наблюдениям автора этих строк — участника дорожного движения — в Киеве и области в первые дни работы системы автофиксации ситуация на дорогах несколько изменилась. Тому, кто привык носиться по автодорогам в по принципу «20 км + позволяет», было очень некомфортно в условиях замедленного автопотока. Каждый раз натыкаясь на водителей, которые ехали медленнее, такие «вожди» постоянно нервничали, «дергались» и резко маневрировали.

О жизни на разных скоростях

В правительстве надеются, что автоматическая фиксация нарушений ПДД поможет сократить количество смертей и травм в результате дорожно-транспортных происшествий. По данным Нацполиции, ежесуточно в Украине из-за аварий на дорогах погибают в среднем 8 человек, а почти сотня людей травмируется. В 2019 году в ДТП на украинских дорогах погибло 3454 человека, всего за годы независимости — более 175 тысяч.

В социальных сетях, где среди владельцев аккаунтов предостаточно водителей, сейчас полыхают жаркие дискуссии. В спектре: от полной поддержки ограничений — до обвинений в наступлении на права человека и разработки петиций президенту об установлении более обоснованных, по мнению авторов, ограничений скорости.

Адепты большей дорожной свободы считают, что искусственное снижение скорости движения вследствие введения контроля не приведет к снижению смертности, а аварийность, скорее, увеличится за счет неравномерной езды, отвлечение водителей от дорожной ситуации для самоконтроля скорости движения и увеличение плотности транспортного потока. Они ссылаются на данные американских исследователей о том, что ограничение скорости способствуют улучшению безопасности движения в случае, когда они установлены на таком уровне, когда 85% водителей считают их естественным, то есть, когда придерживаются примерно такой же скорости и без ограничений.

Со своей стороны защитники скоростных ограничений опираются на другие исследования. «Исследование Нильссона, которое широко используют дорожные инженеры скандинавских стран, гласит: снижение средней скорости на 1 км/ч приводит к снижению количества ДТП на 2-4% (на 2% для дорог со скоростью 120 км/ч и на 4% для дорог со скоростью 50 км/ч). Аналогично, исследования из Великобритании указывают, что снижение скорости на 1 км/ч приводит к снижению количества аварий на 1-4% для городских дорог и на 2,5-5,5% для загородных. Эти и другие исследования дали основания Европейской конференции министров транспорта Европы описать зависимость: «Снижение скорости на 5% снижает число смертельных случаев на 20%», – приводит аргументы Ирина Бондаренко, специалист по вопросам транспорта ОО "Экодия".

Она обращает внимание на тот прискорбный факт, что число смертей на дорогах в Украине — одно из самых высоких в Европе: «Данные Eurostat для 2015 показывают, что по количеству дорожных смертей на миллион населения — Украина в первой десятке».

По убеждению эксперта, автоматическая фиксация — это один из самых эффективных методов снижения скорости и контроля за другими нарушениями. «Исследование 2008 года по Греции показало, что контроль за превышением скорости позволил снизить количество ДТП на 32%, а количество смертей — на 24%. Исследование 2017 года в Англии подтвердило, что установление камер контроля скорости снизило количество ДТП вокруг этих участков на 15%», — подает статистику Ирина Бондаренко.

По ее словам, скоростной лимит в населенных пуектах в 50 км/ч, который так гневно встретили украинские водители, установлен не просто так, а по результатам исследований и балансировки стоимости эффекта. Так как при этой скорости вероятность участников ДТП выжить превышает 50%.

«Превышение установленного лимита возможно для обгона и маневрирования с целью избежать столкновения. В Украине прижилось ложное представление, что +20 км/ч — это неотъемлемое право любого водителя при любой ситуации. От этого надо избавляться. В странах Евросоюза превышение лимита скорости разрешено на 3-10 км/ч, а в Соединенных Штатах, в зависимости от штата, на 5 миль или до 10% от лимита. Только Россия и Украина позволяют превышать скорость на 20 км/ч, а Грузия — на 15 км/ч», — заключает эксперт по транспорту.

«Фокусы» с номерами не пройдут!

Однако некоторые хитрые водители сразу же стали искать способы избежать наказания за возможные нарушения. В сети появилось много предложений, как технически обмануть видеокамеры системы автофиксации — чтобы те не могли четко определить номер автомобиля нарушителя.

Но для сотрудников Нацполиции подобные выходки — не секрет. «Очень рекомендую не заниматься глупостями», – предупреждает на своей странице в FB Евгений Зборовский, командир батальона в управлении патрульной полиции Киева.

Он напоминает, что согласно Кодексу об административных нарушениях, предусмотрена ответственность и штраф за манипуляции с номерными знаками. А пункт 2.9 ПДД прямо запрещает водителю управлять транспортным средством с номерным знаком, закрытым другими предметами или загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака.

«Любые наклейки, пластик, сеточки, спреи, пленки — гарантированный штраф и эвакуация транспортного средства за повторное нарушение или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

Поэтому такие фокусы — 100% гарантия штрафов, так как их прекрасно видно, особенно ночью. И такие машины будут останавливаться и привлекаться к ответственности », — говорит Евгений Зборовский. Он полушутя напоминает: «Есть только один гарантированный сенсационный способ избежать штрафов — ехать с безопасной разрешенной скоростью»

К сожалению, на дорогах гибнут не только те, кто прямо виноват в ДТП. А очень часто те, кто вообще случайно оказался не в том месте не в то время. И то, что люди становятся жертвами чужих ошибок и глупости, чужого желания нарушить правила — самый страшный фактор жестокой дорожной войны.



Сергей Фурса

«Почему так происходит? – задается вопросом известный колумнист, инвестбанкир Сергей Фурса. И отвечает: «Стандартное для Украины несоблюдение правил. Отсутствие верховенства права. Когда нет наказания за нарушения. И люди творят, что хотят. При этом, эти же люди, попадая в Европу, водят по всем правилам, как зайчики. Потому что там есть наказание за нарушения. А у нас нет. В результате соблазн слишком велик. И в результате страдают все. Потому что правила придумали не по чьей-то прихоти. А правила, верховенство права, необходимы для того, чтобы система работала эффективно. И безопасно». Сергей Фурса глубоко убежден, что начало работы системы автоматической фиксации нарушений — это огромный шаг вперед для украинского общества, которое в воспитании законопослушности своих граждан далеко отстало от тех же европейцев. «И финансовый стимул — лучший помощник. Такова уж человеческая природа», — говорит инвестбанкир.

Тут не поспоришь.

Оксана Полищук, Киев

По материалам: ukrinform.ru