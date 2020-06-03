В центре занятости объяснили, где консультируют украинцев с оккупированных территорий

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03.06.2020 14:09

Укринформ

Украинцы с временно оккупированных территорий могут получать консультации в центрах занятости в райцентрах на подкотрольной правительству территории или онлайн.

Об этом сказала начальник Управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини в эфире телеканала "Дом", сообщает корреспондент Укринформа.

"Разумеется, они могут воспользоваться нашими услугами. Если речь идет об услугах информационного характера, то в любом центре занятости, к которому есть возможность добраться. Необходимо приехать в районные центры, подконтрольные украинской власти", — сказала она.

Бондини добавила, что также граждане могут зайти на сайт Государственного центра занятости, где есть полная база вакансий по всей Украине, или же на официальную страницу ведомства в Facebook, где дублируется информация и сообщается о "горячих" вакансиях.

По словам чиновника, дополнительную информацию для лиц, которые хотят сменить профессию или повысить квалификацию, можно получить и на дополнительных сайтах — "Профориентация и развитие карьеры" и "Образовательный портал".

Она добавила, что под информационными услугами подразумевается получение информации о вакансиях, юридические консультации, консультация профконсультанта по выбору профессии, то есть все то, что не требует оформления статуса безработного и не касается получения дополнительных выплат.

"Если человек хочет получать пособие по безработице, хочет получить статус зарегистрированного безработного, тогда необходимо обращаться в центр занятости того района, в котором человек зарегистрирован как вынужденно переселенное лицо… Все социальные выплаты для людей осуществляются только по месту их регистрации", — сказала Бондини.

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Чиновник объяснила, что на сайте Государственного центра занятости размещены формы заявлений для получения статуса безработного и начисления пособия по безработице, которые можно заполнить и отправить онлайн, но после карантина необходимо будет прийти в центр занятости и посещать своего карьерного консультанта.

По материалам: ukrinform.ru