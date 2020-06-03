В МВД назвали первые антирекорды, выявленные автофиксацией

Фото

03.06.2020 02:03

Укринформ

Система автофиксации нарушений ПДД зарегистрировала максимальное превышение скорости: Porsche Cayenne на трассе Киев – Харьков разогнался до 210 км/ч.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

«Антирекордсменом сегодняшнего дня стал Porsche Cayenne, водитель которого, культивируя величие автопроизводителей, цинично пренебрегая установленные обществом ограничения, промчался сегодня со скоростью 210 км/ч по трассе Киев – Харьков», — написал Геращенко.

Он отметил, что штраф в 510 гривень будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации — в Полтаву.

Замминистра сообщил еще об одном антирекорде: один водитель совершил 11 нарушений за день.

«Но есть и хорошая новость. На второй день работы системы автофиксации количество фактов превышения скорости уменьшилось на 40%», — резюмировал Геращенко.

Читайте также: Система автофиксации за сутки выявила на 40% меньше нарушений — Аваков

Как сообщал Укринформ, 1 июня в Киеве и Киевской области начала работать система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения.

Камеры установлены в столице и на автомагистралях Киевщины в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

По материалам: ukrinform.ru