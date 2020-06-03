В Украине с 5 июня возобновят внутреннее авиасообщение

03.06.2020 14:56

Укринформ

Правительство с 5 июня запустит внутреннее авиасообщение, а с 15 июня — международное.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

"Так, например, с 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня — зарубежное авиасообщение", — сказал Шмыгаль.

По его словам, будет разрешено осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

С 5 июня также КМУ разрешит работу заведений общественного питания, в частности, прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мер.

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Тогда же лицам старше 60 лет можно будет не соблюдать обязательства относительно самоизоляции, а также правительство разрешит проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 1,5 м².

Можно будет проводить аккредитацию образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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С 11 мая начался первый этап ослабления карантина. При этом Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и заведениям бытового обслуживания населения. Второй этап смягчения карантинных мер начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

С 1 июня возобновлены железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, межобластном сообщении и межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

По материалам: ukrinform.ru