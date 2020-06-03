В Украине запустили карту коронавирусных закупок

03.06.2020 18:05

Укринформ

В Украине запустили Карту коронавирусных закупок — сайт для проверки расходования бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения.

"Для прозрачности и доступности процесса закупок была разработана Антикоррупционная карта коронавирусных закупок, где можно проверить наличие всех необходимых медицинских средств в любом медицинском учреждении Украины. Целью Карты является максимальная прозрачность процесса закупки медицинских масок, перчаток, аппаратов ИВЛ и доступность информации о наличии тех или других средств индивидуальной защиты в каждой больнице страны ", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что преимуществами Карты является то, что она обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину, а также имеет форму обратной связи для жалоб.

Разработали карту в ОО "Антикоррупционный штаб".

Карта доступна по ссылке.

По материалам: ukrinform.ru