В Украине запустили карту коронавирусных закупок
В Украине запустили карту коронавирусных закупок
03.06.2020 18:05
Укринформ
В Украине запустили Карту коронавирусных закупок — сайт для проверки расходования бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения.
"Для прозрачности и доступности процесса закупок была разработана Антикоррупционная карта коронавирусных закупок, где можно проверить наличие всех необходимых медицинских средств в любом медицинском учреждении Украины. Целью Карты является максимальная прозрачность процесса закупки медицинских масок, перчаток, аппаратов ИВЛ и доступность информации о наличии тех или других средств индивидуальной защиты в каждой больнице страны ", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что преимуществами Карты является то, что она обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину, а также имеет форму обратной связи для жалоб.
Разработали карту в ОО "Антикоррупционный штаб".
Карта доступна по ссылке.
По материалам: ukrinform.ru