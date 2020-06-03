В Украину доставили тяжело травмированного в Эстонии участника АТО
В Украину доставили тяжело травмированного в Эстонии участника АТО
03.06.2020 19:12
Укринформ
Тяжело травмированного в Эстонии участника АТО доставили в Украину.
Об этом сообщает официальный сайт Херсонской ОГА.
«Участник боевых действий в зоне проведения АТО, херсонец Александр Павловский попал в беду. Находясь в Эстонии, он упал с высоты и оказался прикованным к постели из-за травмы спины. Его мать обратилась за помощью к областной государственной администрации с просьбой вернуть сына в Украину. Руководство области оперативно отреагировало на обращение. Присоединились и неравнодушные земляки. Чтобы транспортировать Александра на Родину, собрали даже больше необходимой суммы — свыше 71 тыс. грн», — говорится в сообщении.
В Эстонии реанимационный автомобиль уехал 28 мая, а уже 30 мая Александра привезли в госпиталь.
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Сейчас Александр нуждается в специализированной помощи, которую получает в Республиканском центре лечения и реабилитации последствий нейротравм, что находится в г. Ривнем.
Усилия Херсонщины отметили в посольстве Украины в Эстонской Республике. Посол Марьяна Беца выразила благодарность председателю облгосадминистрации Юрию Гусеву и всем, кто приобщился к доброму делу.
По материалам: ukrinform.ru