В Украину доставили тяжело травмированного в Эстонии участника АТО

03.06.2020 19:12

Укринформ

Тяжело травмированного в Эстонии участника АТО доставили в Украину.

Об этом сообщает официальный сайт Херсонской ОГА.

«Участник боевых действий в зоне проведения АТО, херсонец Александр Павловский попал в беду. Находясь в Эстонии, он упал с высоты и оказался прикованным к постели из-за травмы спины. Его мать обратилась за помощью к областной государственной администрации с просьбой вернуть сына в Украину. Руководство области оперативно отреагировало на обращение. Присоединились и неравнодушные земляки. Чтобы транспортировать Александра на Родину, собрали даже больше необходимой суммы — свыше 71 тыс. грн», — говорится в сообщении.

В Эстонии реанимационный автомобиль уехал 28 мая, а уже 30 мая Александра привезли в госпиталь.

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Сейчас Александр нуждается в специализированной помощи, которую получает в Республиканском центре лечения и реабилитации последствий нейротравм, что находится в г. Ривнем.

Усилия Херсонщины отметили в посольстве Украины в Эстонской Республике. Посол Марьяна Беца выразила благодарность председателю облгосадминистрации Юрию Гусеву и всем, кто приобщился к доброму делу.

По материалам: ukrinform.ru