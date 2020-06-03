Выпускники с оккупированных территорий смогут поступить в вузы без ВНО – Резников

03.06.2020 19:39

Укринформ

Выпускники школ из временно неподконтрольной правительству территории смогут поступить в украинские учебные заведения даже в случае невозможности пройти ВНО.

Об этом в интервью Укринформу сказал вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Мы любыми способами даем информацию, чтобы все дети, которые не смогут сдать ВНО, знали, что для них будет возможность поступления. Сейчас 91 ЗВО в Украине, на базе которых действуют образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», готовы принять их без ВНО», — заявил он.

По словам чиновника, если речь идет об уникальных специальностях, такие выпускники могут пересекать КПВВ в сопровождении одного из родителей и не проходить двухнедельную обсервацию или самоизоляцию.

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В то же время, на вопрос о том, имеют ли жители оккупированных территорий возможность смотреть образовательные программы украинского телевидения, телеканал «Дом», Резников сказал, что не располагает данными о количестве зрителей ТВ. В этом контексте он напомнил, что сигналы во исполнение решений европейских институтов были закодированы, что осложнило ситуацию по приему.

По материалам: ukrinform.ru