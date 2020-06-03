Украина получила гуманитарную помощь от Кореи для противодействия COVID-19

03.06.2020 15:19

Укринформ

Украина получила в качестве гуманитарной помощи от Республики Корея 20 тысяч тестов на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"3 июня в Украину доставлена ​​гуманитарная помощь от Республики Корея в виде наборов для тестирования на COVID-19 с целью преодоления коронавирусной инфекции (всего в наборах 20 тысяч тестов)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность корейской стороне за своевременную помощь и последовательную поддержку усилий нашего государства в борьбе с распространением коронавирусной болезни.

"Украинская сторона настроена на дальнейшее всестороннее укрепление дружеских отношений с Республикой Корея и будет прилагать все усилия для взаимовыгодного развития перспективных направлений двустороннего сотрудничества", — отметил Кулеба.

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Как сообщили в МИД, вопрос предоставления Украине гуманитарной помощи обсуждался во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина 10 апреля. На обращение нашего государства Правительство Республики Корея приняло решение о выделении Украине 300 тыс. долл. США в виде наборов для тестирования на COVID-19, еще 400 тыс. долл. США поступят через фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

По состоянию на 3 июня, в Украине 24 823 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 735 летальных, 104 40 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru