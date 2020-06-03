Задержание чиновника на "откатах": Минобразования выясняет обстоятельства дела

03.06.2020 14:02

Укринформ

Министерство образования и науки начало дисциплинарное производство в отношении своего работника, задержанного правоохранителями во время получения неправомерной выгоды.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте ведомства.

"Министерство начало дисциплинарное производство в отношении задержанного работника", — говорится в сообщении.

В МОН заверили, что сотрудничают со следствием, осуществляют все необходимые мероприятия и содействуют проведению расследования.

Читайте также: Чиновника Минобразования поймали на “откатах” по оборонным разработкам

В министерстве также отметили, что системно проводят разъяснительную работу по предупреждению, выявлению и противодействию коррупции. "Все сотрудники ознакомлены со специальными ограничениями, требованиями и запретами при прохождении государственной службы, которые установлены ЗУ «О государственной службе» и «О предупреждении коррупции", — заявили в МОН.

Как сообщал Укринформ, контрразведка СБУ разоблачила высокое должностное лицо Минобразования и науки на получении «откатов» за финансирование научно-исследовательских работ в оборонной сфере. Его задержали в момент получения 5 тысяч долларов и 165 тысяч гривень от директора одного из оборонно-промышленных предприятий Киевской области.

По материалам: ukrinform.ru