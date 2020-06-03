Зеленский хочет добавить студенческие общежития в проект "Большое строительство"

03.06.2020 16:14

Укринформ

Президент Владимир Зеленский предлагает включить в проект "Большое строительство" сооружение общежитий для студентов.

Об этом он заявил во время ознакомления с состоянием реализации программы в Хмельницкой области, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы сейчас будем говорить с Министерством инфраструктуры, Премьером и Минрегионом о том, чтобы в "Большое строительство" добавить сооружение общежитий в Украине", — сказал Зеленский.

По словам Президента, во время встречи с ректорами ведущих вузов 2 июня ему рассказали об одной из наибольших проблем высшего образования — отсутствии студенческих общежитий с качественными условиями.

Глава государства напомнил, что в рамках "Большого строительства" предусмотрено строительство в каждом регионе пяти школ, детсадов и спорткомплексов.

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В то же время Президент выразил пожелание сдать в эксплуатацию все учебные заведения к первому сентября.

«Возможно, все не будут готовы из-за коронавируса. Но в большинстве своем должны быть», — подчеркнул он.

«Наша стратегия очень проста: за эти пять лет, которые нам предоставил народ Украины и Бог, построить максимальное количество таких инфраструктурно важных объектов», — добавил Зеленский.

Он ознакомился с ходом строительства детского сада в с. Давыдковцы Хмельницкого района. Президенту доложили, что общая стоимость проекта составляет более 27 млн ​​грн. Сейчас здание готово на 65%, и до первого сентября объект сдадут в эксплуатацию.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 3-4 июня находится с двухдневной рабочей поездкой на Хмельнитчине.

Фото: пресс-служба Президента

По материалам: ukrinform.ru