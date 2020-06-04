588 новых больных за сутки. Не спешит ли Украина «смягчать» карантин?

Аналитика

04.06.2020 20:39

Укринформ

Странное у нас «плато» — с «ямами и буграми». А говорят, что осенью больных COVID-19 будет больше, а нынешние цифры связаны с проблемами тестирования

На днях во Всемирной организации здравоохранения заявили о стабилизации числа новых случаев коронавируса в Украине. «В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев (COVID-19. — Ред.). РФ и Украина выходят на этот путь», — сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге. Но дело в том, что на этом плато заболеваемости Украине держится с середины мая. Число выявленных за сутки случаев в понедельник-вторник несколько снижается — колеблется на уровне 350 случаев, а в остальные дни — на уровне 400-500. 4 июня эта цифра вообще резко подскочила — до 588. И в то время, как в странах Европы заболеваемость COVID-19 уже идет на спад (например, соседняя Польша), все чаще возникает вопрос — почему же Украина до сих пор не имеет положительной динамики , а продолжает держаться на этом неровном плато?

Причина: «нюансы» диагностики и несоблюдение карантина

Недавнее исследование Всемирного центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» при КПИ имени Игоря Сикорского, прогнозирует, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине в дальнейшем. По расчетам ученых, прирост новых больных будет держаться в пределах плато примерно до конца месяца, а угасание пандемии будет медленное и монотонное. Если обстоятельства будут благоприятны, то в течение июля ученые прогнозируют более чем двукратный спад заболеваемости. Почему же вторая фаза распространения COVID-19 в Украине оказалась такой затяжной? Ученые считают, что причина этого — плохое соблюдение карантина гражданами, неосторожность в течение весенних религиозных праздников и недостаточное качество медицины в стране.



Федор Лапий

Отчасти с этим согласен иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П.Л. Шупика Федор Лапий. Он говорит, что задачей ограничений в первую очередь и было достижение эффекта плато. "Несмотря на то, что многие украинцы понимают опасность и то, каким образом можно остановить распространение инфекции, и выполняют взятые на себя обязательства, в это же время многие пренебрегают правилами. В отличие, скажем, от шведов. Почему в Швеции не вводили такие строгие карантинные меры? Там прекрасно понимают, что большинство граждан понимают и выполняют те рекомендации, которые дает правительство. Так же можем привести в качестве примера Германию и некоторые другие страны. Эти моменты, безусловно, влияют на вспышки заболевания", — говорит иммунолог.

Но не все так однозначно. Федор Лапий добавляет, что не следует исключать определенные моменты, связанные с трудностями лабораторной диагностики. "Не секрет, что образцы, которые берутся для исследования на наличие коронавируса, довольно долго не обрабатываются. Все потому, что лаборатории загружены и определяют для себя приоритетность, какой образец взять в работу. В первую очередь, конечно, обследуют образцы больных, у которых выражены симптомы. Эти образцы накапливаются и как правило попадают в статистику не в день забора, а в день получения результатов. Задержка бывает больше недели, и это влияет на точность статистики", — отмечает специалист.

Он также добавляет, что в Украине приказом МОЗ были утверждены изменения к диагностике, согласно которым введен метод иммуноферментного анализа для установления диагноза. "Есть достаточно данных сегодня, что в условиях низкой распространенности инфекции, тест-системы могут давать ложноположительные результаты. Если сейчас мы видим эффект плато или даже какой-то рост, то возникает вопрос — речь идет о случаях, подтвержденных методом ПЛР, или к ним добавились случаи, подтвержденные также и методом ИФА. Такие лабораторные нюансы могут иметь место в тех цифрах, которые отражает Минздрав. Ведь если у человека подтверждается наличие антител, это означает, что он мог болеть месяц назад. И за счет этого рост заболеваемости может быть ложноположительным", — предполагает Лапий.

Еще недостаточно именно активных людей у нас переболело, чтобы уйти «с плато»



Алла Мироненко

Заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, вирусолог Алла Мироненко в недавнем интервью "Новому времени" сказала, что долгий инкубационный период заболевания и стертые формы течения болезни не дают нам надежды на то, что коронавирус SARS- CoV-2 можно будет как-то искоренить. Иными словами, он с человечеством, как говорится, уже до конца дней, как сезонный грипп.

В комментарии Укринформу, отвечая на вопрос о причинах затяжного плато, она говорит, что пока в Украине переболело слишком мало людей, поэтому много инфицированных еще впереди. "Когда был жесткий карантин и все находились по домам, то не было и массовой передачи. Болело много врачей, которые не были защищены должным образом и заражались от больных. Надеемся, что летом больных будет меньше, ведь когда все на свежем воздухе, много солнца и открытые окна, то и шансов заразиться меньше. К тому же, школьники и студенты не будут ходить на учебу. Когда же снова станет холодно, и больше людей будут находиться в помещениях, то возрастут и шансы заразиться. Думаю, что осенью будем иметь еще больше больных, чем сейчас. Мы сойдем с этого плато, лишь когда переболеет значительная часть людей, а до этого нам еще очень далеко", — считает Алла Мироненко.

Биофизик, специалист по молекулярной динамики, ведущий научный сотрудник Института физики НАНУ Семен Есилевский в своей колонке на “Медиум” предполагает, что вирус преимущественно распространяется среди социально активного слоя (людей, которые еще при этом не имеют выраженных симптомов, называют суперраспространителями. — Ред.). Активные люди инфицируют десятки и сотни себе подобных активных людей, а также некоторых домоседов в придачу. "Соответственно, эпидемия угасает не тогда, когда переболеет 70% всего населения, а тогда когда переболеют 70% социально гиперактивных людей. Пользуясь, в самом грубом приближении, эмпирическим законом Парето («правило 80 на 20») можно сказать, что в обществе 20% социально активных людей, на которых приходится 80% больных. 70% от 20% населения и будет что-то вроде 10-15% «иммунных» в обществе (то есть тех, у кого выработался иммунитет. — Ред) от всего населения. Именно это и наблюдается в популяционных исследованиях". Он также пишет, что неизвестно, какая будет ситуация в Украине после отмены ограничительных мер, ведь популяционных исследований на наличие антител у нас не проводили, поэтому неизвестно, сколько у нас людей с иммунитетом и как они распределены между социальными группами. "Если 70% социально активных людей у ​​нас переболеть не успели, то летом будет пик второй волны. Если успели, то второго пика может и не быть", — пишет Есилевский и добавляет, что единственное, что нам остается, это соблюдать меры предосторожности.

Чем похожа и не похожа ситуация в Украине с соседними Россией и Польшей

За последние две недели на плато вышла и Россия, где число инфицированных сначала подскочило до 11 тысяч, а теперь в среднем сохраняется на уровне 9 тысяч инфицированных в сутки. На сегодня там зафиксировано 441 108 случаев. Почему нам это интересно? Потому что системы здравоохранения и реагирования на вспышки у нас пока остаются очень похожими. Там затяжное плато так же объясняют неэффективностью противоэпидемических мерй. Это, например, заявил РБК доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн: "У меня нет уверенности, почему [статистика] держится примерно на одном уровне. Возможно, играет роль то, что улучшается диагностика. Но это не очень вероятная вещь. Скорее всего, недостаточно хорошо работают противоэпидемические меры".

Директор Института здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович считает, что долгое нахождение России на плато может быть связано с тем, что в России не была полностью прервана цепочка заражения. «Скорость протекания эпидемического процесса респираторных инфекций сильно зависит от степени прерывания цепочки. У нас не было карантина как такового, была имитация карантина. И цепочка не была прервана полностью, как, скажем, в Италии, Китае, Австрии. Мы легкомысленно к этому относились, поэтому у нас тлеющий процесс. А учитывая то, что коронавирус, к сожалению, не боится теплой погоды (да и нет у нас теплой погоды), он у нас, естественно, тлеет", — отметила она.



Польша и Украина заболели почти одновременно

А вот Польша интересна тем, что по уровню заболеваемости идет с Украины, что называется, нога в ногу. О первом случае заражения коронавирусом в Польше стало известно 4 марта. В Украине — 3 марта, то есть почти одновременно. Инфицированных там почти столько же, как в Украине. По состоянию на 4 июня число инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 24 826 человек, в Украине — до 25 411. Но за последние сутки в Польше было обнаружено всего 139 новых случаев, в то время как в Украине — 588. При этом в Польше сделали 996 604 тестов , что в три раза больше, чем в Украине — 392 316. И уже сейчас Польша находится на четвертом этапе ослабления карантинных мер, в частности, отменена обязанность носить маску на улицах, ограничение на количество покупателей в магазинах. Как же Польше удалось этого достичь — именно этот опыт Украины изучает сейчас больше, сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода. Надеемся, что этот кейс будет реально перенести и на нашу медицинскую систему и особенности менталитета.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru