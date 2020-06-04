Чехия готовится увеличить выдачу виз украинцам

04.06.2020 18:19

Укринформ

На этой неделе в Украине возобновили работу еще 7 визовых центров чешских дипломатических представительств, а также визовая секция Посольства Чешской республики в Киеве, которые наращивают возможности выдачи виз украинским гражданам.

Об этом сообщается на сайте МИД Чехии.

«Чешским компаниям не хватает работников из Украины. К сожалению, мы пока ограничены мерами, которые предпринимает украинское правительство», — заявил министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что с момента открытия чешского консульства во Львове 14 дней назад число заявлений на получение виз возросло в десятки раз — около 600 против 60. Сервисно-визовые центры будут интенсифицировать свою работу.

Принимаются заявления на визы для сезонных работников, медицинских работников, транспортников, работников критической инфраструктуры, пищевой промышленности и др. Также принимаются заявления на получение вида на жительство по программе квалифицированного работника, если это касается медицинских или социальных работников, ученых. Могут подаваться снова студенты и аспиранты и ряд других категорий граждан.

Возобновлена обработка заявлений на получение карточки работника, которые были представлены до объявления чрезвычайного положения в Чехии. Они касаются нескольких тысяч украинских работников, которые получат свои рабочие визы.

С 15 июня визовый центр во Львове возобновит прием заявлений на получение карточки работника в рамках Программы для квалифицированных работников после паузы, вызванной введением чрезвычайного положения в ЧР.

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Как сообщалось, правительство Чешской Республики в связи с объявлением чрезвычайного положения на территории страны из-за коронавируса приняло решение о закрытии с 16 марта Генконсульства Чехии и визовых центров в Украине.

По материалам: ukrinform.ru