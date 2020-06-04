Госстат: Перепись населения по электронным реестрам — это слишком амбициозно

04.06.2020 19:16

Укринформ

Госстат Украины готовится к возможности осуществления переписи населения страны на основе действующих электронных реестров, однако на сегодня это слишком амбициозные цели и по качеству реестров, и по техническим аспектам этого вопроса.

Об этом в ходе встрече с журналистами заявил глава Государственной службы статистики Украины Игорь Вернер, сообщает корреспондент Укринформа.

"Существует немало вариантов проведения переписей. В частности, перепись по реестрам. Но на сегодняшний день — это немного слишком амбициозно. Очень много проблем (с реестрами — ред.)", — отметил он.

По словам председателя Госстата, у возглавляемого им ведомства есть вопросы относительно наполненности реестров, их интеграции между собой.

"Эти данные имеют разное качество, иногда они фрагментированы. Показатели в различных реестрах не всегда согласованы", — подчеркнул он.

В то же время, по его словам, в государстве осуществляется подготовка к проведению в будущем переписи с использованием государственных информационных ресурсов.

"Создано специальное подразделение, которое занимается подготовкой к переписи по реестрам", — отметил Вернер.

По его словам, в любом случае решение о методологии проведения переписи населения — это не компетенция Госкомстата.

"Есть закон о всеукраинской переписи. Решение принимает правительство, в частности, о порядке проведения. Главное на сегодня — что есть политическая воля проведения переписи без потери качества", — подчеркнул Вернер.

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Как сообщалось, Украина — единственная из стран Европы, которая не провела перепись населения в 2010-2011 годах.

В конце 2019 года в Украине была проведена электронная перепись населения, согласно которой по состоянию на 1 декабря 2019 года население Украины составляло 37,29 млн человек. Распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.

В то же время методология этой переписи часто подвергалась критике со стороны экспертов.

По материалам: ukrinform.ru