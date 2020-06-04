Изнасилование в Кагарлыке: Денисова обратилась в Нацсовет из-за “засвеченных” данных потерпевшей

04.06.2020 12:29

Укринформ

Уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания об обнародовании в СМИ персональных данных и снимков потерпевшей девушки в Кагарлыке

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

"Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека обратилась с письмом в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, в котором требует донести до представителей СМИ не переходить черту нравственных ценностей, за которой стоит человек, его права и свободы", — говорится в сообщении.

Отдельные СМИ не учитывая моральные аспекты и права человека опубликовали персональные данные и фотоснимки потерпевшей от насильственных действий работников Кагарлыцкого отделения Нацполиции, подчеркнула Денисова.

Читайте также: Миссия ООН — о Кагарлыке: Недопустимо разглашать в медиа личные данные жертв насилия

Уполномоченная также обратила внимание СМИ на необходимость соблюдения Конституции Украины и законов, чтобы в дальнейшем избегать в профессиональной деятельности унижение чести и достоинства человека и гражданина.

Ранее в некоторых СМИ обнародовали фото и имя потерпевшей девушки из Кагарлыка.

Как сообщалось, 24 мая 2020 года в больницу в Кагарлыке обратилась девушка 1994 года рождения в связи с избиением и изнасилованием. Она утверждает, что к этим правонарушениям причастны служащие полиции.

По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля: надевал ей противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой, после чего несколько раз изнасиловал.

Читайте также: Подозреваемые в изнасиловании женщины в Кагарлыке не признают вины — депутат

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу к мужчине, который в это время находился в помещении отделения полиции. В частности, угрожая изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. В результате этих действий пострадавший получил переломы ребер и носа.

Сейчас весь личный состав Кагарлыцкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

Управлять расформированным отделением поручили областному управлению полиции.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

Читайте также: Все причастные к преступлениям полицейские будут наказаны — Премьер

Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст.152 Уголовного кодекса Украины).

Начальник одного из секторов Кагарлыцкого ОП подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием (ч.5 ст. 27, ч. 3 ст.152, ч. 2 ст.365 Уголовного кодекса Украины).

По материалам: ukrinform.ru