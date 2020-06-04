Кабмин назвал условие, при котором регионы обязаны усилить карантин

04.06.2020 14:14

Укринформ

Кабмин обязал регионы отменять ослабление карантина, если три дня подряд будет наблюдаться несоответствие эпидемиологической ситуации установленным требованиям по смягчению карантина.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 435 от 3 июня, опубликованном на Правительственном портале.

"В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для ослабления противоэпидемических мер в течение трех дней подряд, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается внеочередно и принимает решение об отмене ослабления некоторых противоэпидемических мероприятий, исходя из результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе", — говорится в документе.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

На заседании Правительства 3 июня было принято решение о дальнейшем постепенном снятии карантинных ограничений.

Правительственная модель адаптивного карантина, который был введен в Украине с 22 мая, предусматривает возможность перехода регионов к следующему этапу ослаблений мероприятий в случае соблюдения трех критериев: заполненность койко-мест не менее 50%, количество сделанных тестов более чем 12 на 100 тысяч населения; количество заболевших менее 12 человек на 100 тыс. населения.

По состоянию на 4 июня восемь регионов Украины и Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как известно, Киев с 31 мая не соответствует показателю по количеству больных на 100 тыс населения, в столице в эти дни их более 12.

По материалам: ukrinform.ru