"Карантинные" послабления: в пресс-центре Рады работают три десятка журналистов

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04.06.2020 12:22

Укринформ

Около трех десятков журналистов работают в пресс-центре Верховной Рады в четверг, 4 июня.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

После ослабления карантинных мер парламентские журналисты продолжают работать в пресс-центре ВР, который расположен на третьем этаже Верховной Рады.

В пресс-центре размещены антисептики и информационные материалы о соблюдении безопасности во время эпидемии, на полу нанесена разметка для соблюдения безопасной дистанции. Для журналистов обеспечены рабочие места, заседание парламента транслируется в прямом эфире.

В ложу для прессы пускают только операторов и фотографов.

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На этаже также обустроена зона для брифингов народных депутатов.

Работники СМИ пока не имеют доступа к парламентской столовой, в пресс-центре размещены автоматы с напитками и снеками.

Журналисты работают в защитных масках, у входа в здание парламента всем измеряют температуру. Прессу пускают в парламент при наличии временной карточки аккредитации, которая действует на период карантина.

Три десятка журналистов работают в пресс-центре Верховной Рады / Фото: Валерия Мацеха. Укринформ

Представителей СМИ пока не допускают в кулуары второго этажа.

Как сообщал Укринформ, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков внес изменения в распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни", которыми, в частности, с 1 июня регулируется работа аккредитованных представителей СМИ в здании парламента во время ослабления карантина в Украине.

По материалам: ukrinform.ru