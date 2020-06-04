Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на 4 июня
За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное число заболевших COVID-19 — 588. Вместе с этим, число выздоровевших за сутки также стало рекордным — 602. В мире коронавирусом заболели более 6,5 миллиона человек.
Об этом передает «НБН«.
Согласно данным СНБО, в Украине за вчерашний день выявили 588 новых случаев коронавируса, что стало для нашей страны своеобразным антирекордом. Общее число заболевших составляет 25 411 человек, из которых:
- умерли — 747 (+ 12 за день)
- выздоровели — 11 042 (+ 602 за день)
- продолжают лечение — 13 622
Как видно из статистики, несмотря на большое число новых заболевших, число украинцев, которые выздоровели ещё больше. Это дает надежду на то, что вскоре мы сможем победить эпидемию COVID внутри страны.
Ситуация в регионах и столице такова:
- Черновицкая область — 3 481 (+ 39)
- г. Киев — 3 210 (+ 77)
- Львовская область — 1 915 (+ 85)
- Ровенская область — 1 905 (+ 32)
- Киевская область — 1 673 (+ 21)
- Ивано-Франковская область — 1 491 (+ 26)
- Закарпатская область — 1 257 (+ 21)
- Тернопольская область — 1 220 (+ 20)
- Харьковская область — 1 166 (+ 35)
- Винницкая область — 1 077 (+ 27)
- Волынская область — 986 (+ 27)
- Днепропетровская область — 957 (+ 7)
- Одесская область — 933 (+ 20)
- Житомирская область — 833 (+ 53)
- Кировоградская область — 526 (+ 3)
- Хмельницкая область — 497 (+ 28)
- Запорожская область — 469 (+ 6)
- Черкасская область — 429 (+ 13)
- Николаевская область — 295 (+ 0)
- Полтавская область — 272 (+ 0)
- Черниговская область — 238 (+ 35)
- Херсонская область — 179 (+ 0)
- Сумская область — 177 (+ 3)
- Донецкая область — 174 (+ 8)
- Луганская область — 51 (+ 2)
Что касается ситуации с коронавирусом в мире, то на сегодняшний день мы имеем 6 574 585 заболевших. Только за сутки болезнь выявили у 121 882 людей. Из них:
- умерли — 388 047 (+ 5 563 за день)
- выздоровели — 3 171 177 (+ 103 196 за день)
Наибольшее число заболевших в:
- США — 1 901 783
- Бразилия — 584 562
- Россия — 432 277
- Испания — 287 406
- Великобритания — 279 856
- Италия — 233 836
- Индия — 217 187
- Франция — 185 308
- Германия — 184 425
- Перу — 178 914
- Турция — 166 422
- Иран — 160 696
- Чили — 113 628
- Мексика — 101 238
В странах-соседях Украины насчитывается такое число зараженных:
- Россия — 432 277
- Беларусь — 45 116
- Польша — 24 687
- Румыния — 19 669
- Молдова — 8 795
- Венгрия — 3 931
- Словакия — 1 525
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине запустили карту коронавирусных покупок.