Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на 4 июня

За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное число заболевших COVID-19 — 588. Вместе с этим, число выздоровевших за сутки также стало рекордным — 602. В мире коронавирусом заболели более 6,5 миллиона человек.

Об этом передает «НБН«.

Согласно данным СНБО, в Украине за вчерашний день выявили 588 новых случаев коронавируса, что стало для нашей страны своеобразным антирекордом. Общее число заболевших составляет 25 411 человек, из которых:

умерли — 747 (+ 12 за день) выздоровели — 11 042 (+ 602 за день) продолжают лечение — 13 622

Как видно из статистики, несмотря на большое число новых заболевших, число украинцев, которые выздоровели ещё больше. Это дает надежду на то, что вскоре мы сможем победить эпидемию COVID внутри страны.

Ситуация в регионах и столице такова:

Черновицкая область — 3 481 (+ 39)

г. Киев — 3 210 (+ 77)

Львовская область — 1 915 (+ 85)

Ровенская область — 1 905 (+ 32)

Киевская область — 1 673 (+ 21)

Ивано-Франковская область — 1 491 (+ 26)

Закарпатская область — 1 257 (+ 21)

Тернопольская область — 1 220 (+ 20)

Харьковская область — 1 166 (+ 35)

Винницкая область — 1 077 (+ 27)

Волынская область — 986 (+ 27)

Днепропетровская область — 957 (+ 7)

Одесская область — 933 (+ 20)

Житомирская область — 833 (+ 53)

Кировоградская область — 526 (+ 3)

Хмельницкая область — 497 (+ 28)

Запорожская область — 469 (+ 6)

Черкасская область — 429 (+ 13)

Николаевская область — 295 (+ 0)

Полтавская область — 272 (+ 0)

Черниговская область — 238 (+ 35)

Херсонская область — 179 (+ 0)

Сумская область — 177 (+ 3)

Донецкая область — 174 (+ 8)

Луганская область — 51 (+ 2)

Что касается ситуации с коронавирусом в мире, то на сегодняшний день мы имеем 6 574 585 заболевших. Только за сутки болезнь выявили у 121 882 людей. Из них:

умерли — 388 047 (+ 5 563 за день) выздоровели — 3 171 177 (+ 103 196 за день)

Наибольшее число заболевших в:

США — 1 901 783

Бразилия — 584 562

Россия — 432 277

Испания — 287 406

Великобритания — 279 856

Италия — 233 836

Индия — 217 187

Франция — 185 308

Германия — 184 425

Перу — 178 914

Турция — 166 422

Иран — 160 696

Чили — 113 628

Мексика — 101 238

В странах-соседях Украины насчитывается такое число зараженных:

Россия — 432 277

Беларусь — 45 116

Польша — 24 687

Румыния — 19 669

Молдова — 8 795

Венгрия — 3 931

Словакия — 1 525

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине запустили карту коронавирусных покупок.