Нацсовет еще раз проверит телеканал “112 Украина”

04.06.2020 18:30

Укринформ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил на заседании 4 июня внеплановую выездную проверку телеканала "112 Украина".

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"По результатам мониторинга вещания ООО" ТРК "112-ТВ", логотип "112 Украина", за 7 марта и 21 марта 2020 года зафиксированы признаки нарушения требований закона "О телевидении и радиовещании", поскольку лицензиатом уменьшена минимальная доля национального аудиовизуального продукта», — сказал на заседании ответственный секретарь Нацсовета Юрий Зиневич.

Он уточнил, что по лицензии национального продукта должно быть не менее 24 часов в сутки, то есть 100%, а фактически доля 7 марта составила 19 час. 24 мин., то есть 81%, и 21 марта — 22 час. 26 мин., то есть 93,52%.

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Относительно доли программ собственного производства, то по лицензии она должна быть не менее 19 час. 19 мин. в сутки, то есть 80,49%, а фактически 7 марта доля составила 13 час. 30 мин., то есть 56,73%.

Члены Нацсовета единогласно проголосовали за назначение телеканалу "112 Украина" проверки.

Как сообщал Укринформ, 23 апреля Нацсовет назначил внеплановую проверку "112 Украина" за трансляцию на Пасху российского мультфильма.

26 сентября 2019 года Нацсовет не продлил лицензию пяти региональным телеканалам, которые ретранслировали "112 Украина" — "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ".

Ранее Национальный совет вынес очередное предупреждение пяти региональным компаниям, которые вещали с эмблемой "112 Украина", из-за нарушения условий лицензий и определенных программных концепций вещания.

Проверкой Национального совета, в частности, в очередной раз было зафиксировано, что указанные вещатели, которые получили лицензии на конкурсе более 4 лет тому назад, самовольно изменили собственные программные концепции и с тех пор ретранслировали телеканал "112 Украина", хотя имели совсем другие обязательства и должны были обеспечивать местной информацией именно те регионы, на которые они должны были вещать в соответствии со своими лицензиями.

По материалам: ukrinform.ru