Нужно приготовиться: в ВОЗ рассказали о второй волне пандемии коронавируса

Общество
Христина Качоровська0
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Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в европейских странах ситуация с COVID-19 улучшается. Но это не значит, что вскоре болезнь исчезнет.

Коронавирус в мире
Коронавирус в мире. Фото — m24.ru

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «The Telegraph«.

Специалисты ВООЗ прогнозируют, что уже осенью мир накроет вторая волна пандемии коронавируса и к этому надо основательно готовиться. Даже несмотря на тот факт, что во многих странах Европы ситуация с распространением вируса улучшается:

«Во многих странах Европы мы наблюдаем улучшение ситуации с COVID-19… Но мир должен готовиться ко второй волне, которая наступит, скорее всего, уже этой осенью».

В ВООЗ также отметили, что осенью пандемия коронавируса может совпасть с иными вирусными заболеваниями, такими как грипп и ОРВИ.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина неплохо прошла первую волну пандемии.


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