О новых генетических параметрах вируса SARS-CoV-2, включающих дополнительные геномные данные, основанных на образцах, взятых с рынка живых животных в городе Ухань (Китай) в 2020-м году, которые ненадолго загрузили китайские ученые на сервер GISAID с открытым доступом, а потом сразу удалили, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Голоса Америки».

Как утверждает научно-консультативная группа ВОЗ по происхождению новых патогенов, после изучения вышеуказанных генетических данных вируса, появилось предположение — на рынке либо продавали зараженных енотовидных собак, либо они там как-то присутствовали. Вероятно, эти животные были инфицированы коронавирусом, и доступ к удаленной информации мог бы дать новый ключ к выяснению всей цепочки распространения заболевания.

Предполагается, что эти данные «отозвали» непреднамеренно, и после «обновления и дополнения в рамках публикации», информацию можно будет снова «рассмотреть» всем заинтересованным сторонам.

Напомним, что как ВОЗ, так и другие исследователи, по-прежнему не исключают возможности — вирус появился из лабораторий в Ухане, где изучали опасные патогенные микроорганизмы. Но власти Китая так и отрицают любую подобную связь.

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