Он просто сошел с ума: Гордон сделал заявление о скандальном российском телеведущем (Видео)

В своем обширном интервью телеведущему Василию Голованову Дмитрий Гордон в том числе высказал свое мнение о российских телеведущих-пропагандистах Ольге Скабеевой и Владимире Соловьеве.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

По его словам, Скабеева хорошо знает свое дело и даже обладает определенным талантом в вопросах пропаганды официальной политики Кремля. Естественно, она является идеологическим врагом для украинцев, которые прекрасно понимают, в каких отношениях с Россией находится Украина. Но, как отметил журналист, спорить с ней интересно.

Относительно другого рупора Кремля Владимира Соловьева Гордон сказал, что тот уже сдулся и «стал заезженной пластинкой».

«К тому же он, видимо, стал пить или нюхать. Он просто сошел с ума», — отметил он.

Поэтому, по словам журналиста, ему общаться с Соловьевым уже неинтересно.

Запись интервью Дмитрия Гордона.

Ранее сообщалось о том, что Гордон рассказал, что может заставить Россию вернуть Крым и Донбасс.