Он просто сошел с ума: Гордон сделал заявление о скандальном российском телеведущем (Видео)
В своем обширном интервью телеведущему Василию Голованову Дмитрий Гордон в том числе высказал свое мнение о российских телеведущих-пропагандистах Ольге Скабеевой и Владимире Соловьеве.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.
По его словам, Скабеева хорошо знает свое дело и даже обладает определенным талантом в вопросах пропаганды официальной политики Кремля. Естественно, она является идеологическим врагом для украинцев, которые прекрасно понимают, в каких отношениях с Россией находится Украина. Но, как отметил журналист, спорить с ней интересно.
Относительно другого рупора Кремля Владимира Соловьева Гордон сказал, что тот уже сдулся и «стал заезженной пластинкой».
«К тому же он, видимо, стал пить или нюхать. Он просто сошел с ума», — отметил он.
Поэтому, по словам журналиста, ему общаться с Соловьевым уже неинтересно.
Запись интервью Дмитрия Гордона.
Ранее сообщалось о том, что Гордон рассказал, что может заставить Россию вернуть Крым и Донбасс.