Отмена ГИА в Киеве является незаконной — Минобразования

04.06.2020 17:12

Укринформ

Приказ Департамента образования и науки КГГА от 3 июня №102 "Об освобождении в 2019/2020 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации", является недействительным и не подлежит исполнению.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства образования и науки.

"Согласно ч.2 ст.19 Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Сейчас действующее законодательство Украины не наделяет ни МОН, ни местные органы исполнительной власти (или их структурные подразделения) полномочиями освобождать учеников от государственной итоговой аттестации, что происходит в форме внешнего независимого оценивания", — говорится в сообщении.

В МОН отметили, что в соответствии с ч.1 ст.18 Закона Украины "О среднем образовании", ученики получают документы об образовании, в том числе свидетельство о среднем образовании, после завершения обучения по образовательной программе и на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.

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Также в соответствии с требованиями законодательства, приказ Департамента образования КГГА подлежит государственной регистрации в соответствующем территориальном органе Министерства юстиции Украины.

"Нормативно-правовые акты могут быть направлены для исполнения только после их государственной регистрации и официального опубликования. В случае нарушения данных требований нормативно-правовые акты считаются не вступившими в силу и не могут быть применены. При направлении на исполнение и опубликовании нормативно- правового акта обязательным является ссылка на дату и номер его государственной регистрации", — пояснили в МОН.

Государственная регистрация нормативно-правовых актов органов власти осуществляется после проведения правовой экспертизы таких актов. Цель экспертизы — проверить их на соответствие актам высшей юридической силы, в частности Конституции и законам Украины, актам Президента и правительства, приказам министерств и прочее.

Акты органов власти регистрирует Министерство юстиции, его территориальные органы после проведения правовой экспертизы при условии, что они изданы в пределах полномочий и соответствуют актам высшей юридической силы, подчеркнули в Минобразования.

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Как сообщал Укринформ, накануне Департамент образования и науки Киева обнародовал приказ, в котором предусмотрено освобождение от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования.

"Освободить в 2019/2020 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации учеников заведений образования, которые завершают получение полного общего среднего образования", — говорится в документе.

Отмечается, что такое решение принято во исполнение протокола постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Его целью является сохранение жизни и здоровья учеников и учителей и предотвращение распространения коронавируса.

В то же время в приказе уточняется, что для поступления в высшие учебные заведения обязательным является прохождение внешнего независимого оценивания (ВНО).

По материалам: ukrinform.ru