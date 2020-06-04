Под Кабмином протестуют владельцы авто на "евробляхах"

04.06.2020 11:03

Укринформ

Под зданием Кабмина владельцы авто на еврономерах требуют от правительства предоставить выводы относительно законопроекта о доступном растаможивания, для того чтобы его можно было подать на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщает корреспондент Укринформа, под зданием Кабмина собрались несколько сотен протестующих.

Организаторы акции отмечают, что законопроект о растаможивании автомобилей с еврономерами уже готов и сейчас находится на рассмотрении в Министерстве финансов Украины. Митингующие требуют от Минфина ускорить рассмотрение законопроекта и предоставить свои выводы ему.

По словам организаторов, сегодня вечером Минфин проведет встречу с авторами законопроекта, на которой представит свои замечания и выводы.

Протестующие привезли под здание Кабмина свои авто и сигналят, чтобы привлечь к себе внимание правительства.

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Как сообщал Укринформ, Национальная полиция Украину 4 июня в связи с анонсированными массовыми акциями усилила меры безопасности в правительственном квартале.

По материалам: ukrinform.ru