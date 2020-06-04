Полиция может оштрафовать Зеленского за нарушения карантина

Глава государства вместе с иными чиновниками, несмотря на карантин посетил кафе во время визита в Хмельницкую область. Мало того, что кафе полноценно работало в карантин, так Зеленский и его подчиненные сидели в помещении без масок и впятером за одним столиком.

Об этом Антон Геращенко поведал в эфире телеканала «112 Украина», пишет «НБН«.

В МВД отреагировали на нарушения правил карантина президентом Владимиром Зеленским. Так, по словам замглавы МВД Антона Геращенко, Нацполиция рассмотрит возможность выписать штраф Зеленскому и чиновникам, которые его сопровождали:

«Правоохранительные органы будут рассматривать этот вопрос».

Чиновник также напомнил, что штраф за нарушение карантина — 17 тысяч гривен:

«Но виновны ли в этой ситуации президент и его окружение надо ещё разобраться. Нужно разобраться в ситуации в целом».

Напомним, ранее Зеленский заявил, что полностью побороть контрабанду невозможно.