Путин в ярости, в России катастрофа вселенского масштаба: новая проблема может подкосить президента РФ

Главное Общество
Ник Петров0
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В российском городе Норильске Красноярского края на ТЭЦ произошла страшная катастрофа, ее масштаб шокирует.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Владимир Путин в ярости.
Путин в ярости от навалившихся проблем, день ото дня не легче. Фото: infobomb24.info.

Произошла утечка дизельного топлива, в результате чего десятки тысяч тонн нефтепродуктов попали в реки.

Власти на местах пытались своими силами бороться с проблемой и в течение трех дней скрывали информацию о катастрофе от Кремля. И лишь, когда ситуация вышла из-под контроля, доложили руководству страны.

Путин пришел в ярость, построил силовиков и приказал в срочном порядке разобраться с виновными в катастрофе и задержке информации об аварии. В Норильске и в регионе введен режим ЧС.

По оценкам Greenpeace, ущерб, нанесенный экологической катастрофой составляет более 6 млрд рублей.

Роспотребнадзор заверил, что дизтопливо пока не достигло подземных источников воды, однако устранять последствия экологической катастрофы придется десятки лет.

Авария разрушила экосистему края.
Экологическая катастрофа в Норильске разрушила экосистему края. Фото: news.online.ua.

По заявлению министра МЧС РФ Евгения Зиничева, решение по устранению утечки нефтепродуктов найдено, однако экосистему уже не восстановить.

Ранее сообщалось о том, что Кремль резко отреагировал на новый план Зеленского по Донбассу.


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