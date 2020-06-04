Путин в ярости, в России катастрофа вселенского масштаба: новая проблема может подкосить президента РФ

В российском городе Норильске Красноярского края на ТЭЦ произошла страшная катастрофа, ее масштаб шокирует.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Произошла утечка дизельного топлива, в результате чего десятки тысяч тонн нефтепродуктов попали в реки.

Власти на местах пытались своими силами бороться с проблемой и в течение трех дней скрывали информацию о катастрофе от Кремля. И лишь, когда ситуация вышла из-под контроля, доложили руководству страны.

Путин пришел в ярость, построил силовиков и приказал в срочном порядке разобраться с виновными в катастрофе и задержке информации об аварии. В Норильске и в регионе введен режим ЧС.

По оценкам Greenpeace, ущерб, нанесенный экологической катастрофой составляет более 6 млрд рублей.

Роспотребнадзор заверил, что дизтопливо пока не достигло подземных источников воды, однако устранять последствия экологической катастрофы придется десятки лет.

По заявлению министра МЧС РФ Евгения Зиничева, решение по устранению утечки нефтепродуктов найдено, однако экосистему уже не восстановить.

Ранее сообщалось о том, что Кремль резко отреагировал на новый план Зеленского по Донбассу.