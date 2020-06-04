СБУ разоблачила международную группировку, которая вывела в “тень” более 500 миллионов

Фото

04.06.2020 19:51

Укринформ

Служба безопасности Украины разоблачила международное группировки, организовала уклонение от уплаты налогов на миллионы гривен и занималось легализацией доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает прессцентр СБУ.

"Служба безопасности разоблачила деятельность международной группировки, которая занималась минимизацией налоговых платежей в государственный бюджет, легализацией доходов, полученных преступным путем и проведением так называемой "перестановки" наличных в Украине и за рубежом, в Малайзии, ОАЭ, странах СНГ и Российской Федерации", — говорится в сообщении.

СБУ разоблачила международную группировку на уклонении от уплаты налогов / Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru