Суд отменил меру пресечения Богатыревой

04.06.2020 21:52

Укринформ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление Печерского райсуда Киева и отказала в удовлетворении ходатайства о применении к экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщается на портале "Судебная власть Украины".

"Сегодня, 4 июня, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемого на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28.08.2019, которым к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд апелляционной инстанции исходил из того, что Прокуратурой города Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.

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Подчеркивается, что во время судебного рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения следственным судьей Печерского районного суда Киева не были приняты меры для устранения указанных нарушений уголовного процессуального закона.

"Данные нарушения норм УПК Украины стали основанием для отмены постановления следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 28.08.2019 и отказа в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения", — сообщается на сайте.

Как сообщал Укринформ, Раиса Богатырева с февраля по декабрь 2012 года была вице-премьер-министром Украины — министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 года — министром здравоохранения Украины.

В октябре 2014 года она была объявлена ​​в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года — в международный розыск. К тому времени ее местонахождение было неизвестно.

27 августа 2019 года Богатырева вернулась в Украину и была задержана в аэропорту "Киев" (Жуляны).

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28 августа 2019 года Печерский райсуд столицы избрал бывшей руководительнице Минздрава меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн.

29 августа 2019 года Богатырева вышла из следственного изолятора под залог в сумме 6 млн грн.

Богатыреву обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

По материалам: ukrinform.ru