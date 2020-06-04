Суд по делу расстрелов на Институтской отложили на три месяца

04.06.2020 15:49

Укринформ

Святошинский районный суд Киева перенес заседание по делу ексберкутівців, которые обвиняются в расстрелах на Институтской в Киеве в феврале 2014 года, на 10 сентября.

Об этом на заседании заявил председательствующий судья Сергей Дячук, сообщает корреспондент Укринформа.

На заседание, как отметил судья, явились три прокурора, представитель потерпевшего, защита обвиняемых в полном составе и два самых обвиняемых — Сергей Тамтура и Александр Маринченко.

В то же время обвиняемые Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин в суд не явились, и ходатайства и уведомления от них в адрес суда не поступали. Представители суда присяжных — основные и запасные, также присутствовали на заседании.

Однако суд был вынужден перенести заседание из-за отсутствия полномочий суда присяжных, пояснил Дячук.

«Суд сообщает прибывшим лицам, что суд в связи с отсутствием полномочий суда присяжных не может объявить начатым судебное заседание, которое назначено на эту дату. Суд информирует, что состав суда является не полномочным в связи с тем, что в настоящее время не известно о принятом решении (соответствующей комиссией при Киевском городском совете — ред.) относительно продления полномочий присяжных», — сказал судья Дячук.

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По его словам, территориальное управление Государственной судебной администрации по этому поводу заранее — начиная еще с января 2020 года, — начало готовить все необходимые документы, чтобы инициировать в Киевском городском совете рассмотрение вопроса о продлении или установление перечня списка присяжных с соответствующими полномочиями, и такой набор документов был готов до 16 марта 2020 года. Дячук также уточнил, что все присяжные — и основные, и запасные, — изъявили желание продлить свои полномочия и подали все необходимые документы.

«И соответствующим решением, если я не ошибаюсь, 13 мая 2020 года, постоянная комиссия в рамках своей полномочий Киевского совета приняла решение, что кандидаты и поданные ими документы соответствуют установленным требованиям. Также суд, начиная с конца мая, фактически в круглосуточном режиме отслеживал движение этих материалов в Киевском городском совете и сообщает, что нам известно, что 28 мая 2020 года решением постоянной комиссии они были оформлены в проект решения Киевского городского совета и направлены на рассмотрение. По имеющейся информации, якобы вчера должно было быть рассмотрение этого вопроса, но на сегодняшний день таких данных (состоялось ли рассмотрение — ред.) у нас нет», — уточнил Дячук.

Председательствующий судья отметил, что Святошинский районный суд связывался с работниками секретариата Киевского городского совета для уточнения порядка вступления в силу таких решений.

«Поскольку они считаются действующими не с момента принятия Киевским городским советом, для этого есть определенная процедура. Сначала Киевский городской совет принимает решение, дальше такое решение должен подписать председатель Киевского городского совета, и только после этого принимается решение о публикации и с момента публикации такое решение вступает в силу», — отметил Дячук.

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По его словам, следующая предварительно запланированная дата заседания по этому делу — 10 сентября.

«Мы надеемся, что это будет полноценное судебное заседание 10 сентября 2020 года в 11:00. Хочу сообщить, что 10 сентября — это резервированная дата, которую нам удалось зарезервировать с 1 мая 2020 года. Если бы мы не зарезервировали эту дату заранее, то о сентябре уже речь не шла бы», — сообщил Дячук.

Как сообщалось, 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными. В Украину вернули 76 человек, которых держали в плену на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, в том числе пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.

При этом Апелляционный суд Киева перед обменом освободил из-под стражи 3 экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Из-под стражи отпустили Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

Суд также отменил домашний арест двум другим бывшим беркутовцам, обвиняемым по этому делу, — Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Их всех освободили под личное обязательство.

Впоследствии адвокат Александр Горошинский сообщил, что в Киев вернулись двое экс-беркутовцев — Маринченко и Тамтура, которых передали в ОРДЛО в рамках обмена удерживаемых лиц.

Маринченко и Тамтура заявили, что будут и в дальнейшем принимать участие в судебных заседаниях по делу расстрелов на Майдане.

По материалам: ukrinform.ru