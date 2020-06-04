Ткаченко рассказал, каких изменений стоит ждать в работе Общественного

04.06.2020 15:36

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что перед Общественным вещателем сейчас стоит немало вызовов, связанных не только с соблюдением требований относительно новостей, но и с рейтингом этого канала.

Об этом он сказал 4 июня на брифинге в парламенте, отвечая на вопрос журналистов, как он планирует работать с Общественным и каких изменений следует ожидать, сообщает корреспондент Укринформа.

"Во-первых, в этом году мы сделали все для того, чтобы финансирование было приличным. Мы недавно встречались с наблюдательным советом, говорили о перспективах. Я считаю, что перед Общественным стоит тоже немало вызовов, и они связаны не только с соблюдением требований относительно балансирования в новостях, относительно нейтрального отношения в новостях и квалифицированных новостей, но и с популярностью этого канала. Потому что иметь рейтинг, который сейчас имеет Общественное, которое финансирует государство, на том уровне, который он есть… Я бы не хотел говорить неприлично, но неудобно для тех, кто имеет большие надежды относительно Общественного, таких, как я", — сказал Ткаченко.

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На вопрос журналистов по поводу отношения министра к вопросу закрытия филиалов Общественного по всей Украине, он ответил: "Я Зураба … был одним из тех, кто рекомендовал его на эту должность в свое время, поэтому у нас с ним хороший рабочий контакт. Мы имели презентацию относительно филиалов, есть момент, связанный с тем, каким образом можно оптимизировать работу филиалов для того, чтобы они были более эффективными. Когда в некоторых филиалах работало по 200 человек и производили незначительное количество продукта программного, мне, как медийщику, это не совсем понятно".

Как сообщалось, ранее председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что правление продолжает диалог с филиалами НОТУ относительно реализации концепции регионального вещания, которая предусматривает сокращение производства собственного регионального контента и сокращение коллектива.

По материалам: ukrinform.ru