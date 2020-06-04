В МВД надеются за пять лет вдвое уменьшить смертность на дорогах

04.06.2020 06:40

Укринформ

В Министерстве внутренних дел надеются, что в ближайшие 5 лет показатель смертности на дорогах Украины удастся снизить в 2 раза.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.

«Вместе с реформированием системы дорожной инфраструктуры, повышением качества образования в наших школах и университетах, вместе с тем, что мы должны менять культуру отношения водителей к другим участникам дорожного движения, мы считаем, что в ближайшие 5 лет можем добиться снижения смертности на украинских дорогах в 2 раза», — сказал Геращенко.

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Он уточнил, что в прошлом году на дорогах Украины погибли 3454 человека, в том числе 166 детей.

«В европейских странах уровень смертности на дорогах составляет в 5-6 раз ниже, чем в Украине. Поэтому наша цель — за счет внедрения системы контроля за скоростью, которая в дальнейшем будет контролировать проезд на красный свет светофора, проезд по полосе для общественного транспорта, факты нарушения правил остановки и стоянки — мы считаем, что эта система приведет к значительному снижению количества погибших на наших дорогах», — подчеркнул заместитель министра.

В качестве примера Геращенко привел ситуацию в Польше, где после введения такой системы количество погибших за несколько лет уменьшилось на 30 процентов.

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Как сообщалось, 1 июня в Киеве и Киевской области начала работать система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

По материалам: ukrinform.ru