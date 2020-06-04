В Украине с 5 июня откроют рестораны и отменят самоизоляцию для людей 60+

03.06.2020 14:59

Укринформ

Кабинет министров разрешил с 5 июня работу заведений общественного питания, проведение религиозных мероприятий, а также отменил требование о соблюдении режима самоизоляции для лиц старше 60 лет.

Такое решение принято на заседании правительства 3 июня, сообщает кореспондент Укринформа.

"Проектом постановления Кабинета министров о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 20 мая 2020 г. номер 392 предлагается разрешить с 5 июня 2020 г. работу заведений общественного питания, в том числе прием посетителей в помещениях при условии соблюдения противоэпидемических мер. Разрешить проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе при условии соблюдения религиозной организацией физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра и в помещении при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метров площади здания ", — сказал министр здравоохранения Максим Степанов, представляя соответствующий проект.

По его словам, изменения предусматривают отмену с 5 июня требования самоизоляции для лиц в возрасте старше 60 лет.

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В то же время, предлагается ограничить деятельность заведений оздоровления и отдыха детей и разрешить проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

"Также планируется предусмотреть, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе ослаблению противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭП и ЧС соберется на внеочередном заседании и примет решение об отмене ослабления некоторых противоэпидемических мероприятий, исходя из ситуации в регионе", — сказал Степанов.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 11 мая начался первый этап ослабления карантина. При этом Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения. Второй этап смягчения карантинных мероприятий начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

С 1 июня возобновлены железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, межобластном сообщении и межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

По материалам: ukrinform.ru