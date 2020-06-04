Виктор Ляшко анонсировал ещё одно ослабление карантина

Общество
Христина Качоровська0
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Как отметил замминистра МОЗ, правительство хочет смягчить карантин в туристической сфере.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко. Фото — health-loda.gov.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинская правда«.

По словам Виктора Ляшко, смягчение будет касаться ограничения количества людей в туристических группах: если сейчас в группе может быть не более 10 людей, то Кабмин хочет разрешить, чтобы в одной группе было до 50 людей.

«Мы снимем ограничения в 10 лиц в тургруппах. Увеличим до 50 — это столько, сколько может перевезти автобус. Изменения примут на ближайшем заседании Кабмина, 10 июня».

Напомним, ранее мы писали, что с 5 июня начнется очередное ослабление карантина.


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