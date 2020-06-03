Кабинет министров анонсировал новые послабления карантина с 5 июня: подробности

На сегодняшнем заседании правительства было принято решение ослабить некоторые меры карантина уже с ближайшей пятницы, 5 июня.

Об этом передает «НБН«.

Так, уже в ближайшую пятницу будет возобновлена полноценная работа кафе и ресторанов в Украине. Условия — внутри между столиками расстояние не менее 1,5 метра, а за одним столиком может быть не более 4 людей.

Помимо этого, Кабмин разрешил прихожанам приходить на богослужения, при условии, что внутри храма будет не более 1 человека на 1,5 квадратных метра.

Также, правительство разрешило людям, старше 60-лет не придерживаться обязательной самоизоляции.

Напомним, ранее в МОЗ рассказали, будет ли продлен карантин после 22 июня.