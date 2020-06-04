Вспышка коронавируса: в МОЗ объяснили, почему в Украине растет число зараженных COVID-19

Как известно, 4 июня в Украине выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки. И это при том, что по прогнозам МОЗ и ученых, эпидемия в стране должна идти на спад.

Почему тогда число заболевших только растет попытался объяснить глава украинского Минздрава.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на брифинг Максима Степанова.

По его словам, такой резкий скачек заболеваемости связан с тем, что украинцы не придерживаются карантинных рекомендаций МОЗ. Также, свои плоды дало ослабление карантина:

«Действительно, послабление карантина принесло рост числа заболевших… Но, с другой стороны, нужно прислушиваться к нашим рекомендациям».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.