Вспышка коронавируса: в МОЗ объяснили, почему в Украине растет число зараженных COVID-19

Важное Общество
Христина Качоровська0

Как известно, 4 июня в Украине выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки. И это при том, что по прогнозам МОЗ и ученых, эпидемия в стране должна идти на спад.

Максим Степанов
Максим Степанов. Фото — pravda.com.ua

Почему тогда число заболевших только растет попытался объяснить глава украинского Минздрава.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на брифинг Максима Степанова.

По его словам, такой резкий скачек заболеваемости связан с тем, что украинцы не придерживаются карантинных рекомендаций МОЗ. Также, свои плоды дало ослабление карантина:

«Действительно, послабление карантина принесло рост числа заболевших… Но, с другой стороны, нужно прислушиваться к нашим рекомендациям».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.


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