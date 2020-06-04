Вступительная кампания: участников ВНО приглашают на тестирование

04.06.2020 16:59

Укринформ

С 4 июня на информационных страницах участников ВНО размещено приглашение-пропуск в пункты тестирования.

Об этом сообщает Центр оценивания качества образования.

"4 июня на информационных страницах 379493 участников внешнего независимого оценивания 2020 года будут размещены приглашения-пропуска, в которых указаны адреса пунктов тестирования и рекомендован промежуток времени, в течение которого участники должны прибыть в пункты тестирования и пройти процедуру допуска", — говорится в сообщении.

В Центре сообщили, что в 2020 году зарегистрированные участники выбрали 1227154 тестирования.

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Традиционно самыми популярными учебными предметами являются украинский язык и литература (369767 зарегистрированных), история Украины (264 081 зарегистрированных), математика (186 204 зарегистрированных). Учитывая особенность Условий приема в заведения высшего образования значительное количество участников выбирает также географию (130957 зарегистрированных) и биологию (113944 зарегистрированных).

Для проведения основной сессии ВНО, которая начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии, Украинский и региональные центры оценивания качества образования создали 82 890 аудиторий в 5188 пунктах тестирования и уже напечатали 1166280 тетрадей сертификационных работ по выбранным участниками предметам.

По материалам: ukrinform.ru