Укрзализныця возобновила пассажирское сообщение с западными областями

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04.06.2020 14:28

Укринформ

АО "Укрзализныця" сегодня, 4 июня, начала движение поездов дальнего следования в западные области Украины.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" в Facebook.

"Сегодня в первые рейсы после карантина отправились поезда дальнего следования в направлении Запада Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

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Как сообщал Укринформ, Укрзализныця с 1 июня начала движение пассажирских поездов дальнего следования и Интерсити + в населенные пункты центральной, южной, северной и восточной Украины. Также возобновили свое движение 439 пригородных поездов.

По материалам: ukrinform.ru